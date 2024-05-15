法國發生劫囚車事件　兩獄警身亡　馬克龍：一定將犯人繩之以法

法國發生劫囚事件，槍手開車撞向運送囚犯的汽車，造成兩名獄警身亡，大批警方正在追捕逃逸囚犯。



一名法國檢察官發聲明說，兩名獄警在事件中身亡，另外兩人受傷，正接受急救。

據悉，這起事件於5月14日清晨發生在法國北部厄爾省的一個公路收費站。當時囚犯正在魯昂鎮（Rouen）和埃夫勒鎮（Evreux）之間被押送。

一名警方消息人士稱，當時幾人分別乘坐兩輛車衝撞了警車，然後逃逸。目前並不清楚有多少個襲擊者。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交媒體上寫道：「我們正盡一切努力找出犯下此罪行的犯人。」

↓↓馬克龍在社交媒體發文稱盡全力搜查嫌犯↓↓

他補充說，對這次的襲擊感到「震驚」，當局處理此事將「毫不妥協」。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）則透露，已下令展開特別行動，「採取一些手段找出這些罪犯，並動員了數百名警察和憲兵」。

法國電視台引述消息人士報道稱，這名囚犯現年30歲，上周因搶劫罪名被判入獄18個月。他還面對2022年一起與販毒相關的謀殺控狀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

