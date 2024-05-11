2024巴黎奧運：重施留麥總故技？　法國借體育增軟實力卻困難重重

今年夏天，巴黎將舉辦奧運會和殘奧會，這為法國提供了一個極佳的地緣政治機遇。舉辦世界上最大型的體育盛會可以提升一個國家的形象，改變人們對她的看法，幫助她在全球範圍內展示軟實力。



作者：法國歐洲知識經濟與管理學院（SKEMA）體育及地緣政治經濟學教授Simon Chadwick、英國曼徹斯特都會大學副教授Paul Widdop



上一次巴黎主辦奧運會已經是1924年，是法國前總統奧朗德（François Hollande）讓巴黎得以在100年後再次成功申辦2024年奧運會。但是，最終享受功勞的卻是接過衣缽的馬克龍（Emmanuel Macron），而他正努力為法國創造出一幅新樣貌。

一些人認為，巴黎奧運需要馬克龍這樣的總統，因為他顯然希望將法國轉變為一個更開放、更進步的國家。實際上，馬克龍已經成功證明了自己善於通過體育來增強軟實力——其中一個案例就是留住足球運動員麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩），讓他繼續留在法國踢球。

圖為5月8日法國馬賽民眾出席奧運聖火抵達儀式。（Getty）

而即將舉行的奧運會的某些特點看起來也確實很前衛，從協和廣場（Place de la Concorde）上的霹靂舞（Break dancing）和競速小輪車（BMX）比賽，到塞納河上的游泳運動員和雌雄同體的吉祥物。所有這些元素似乎都在表達，巴黎希望世界看到它的開放、熱情和現代，它們也體現了馬克龍要成為一名「身着西裝的革命者」的承諾。

然而，會讓法國的奧運大計分崩離析的或許恰恰也是這位總統。畢竟在許多人眼中，馬克龍更像是一個不懂調和的破壞者，而不是一個偉大的改革者。

許多法國人都厭惡國家以巴黎為中心，即便在最有利的狀況下也是如此。今年夏天，首都獲得如此高的關注度，這種情緒也可能會加劇，並被馬克龍的右翼政治對手所利用。

與此同時，馬克龍及其復興黨（Renaissance）最近也引發了一些團體的不安。例如，禁止法國奧運代表隊成員佩戴頭巾的政策就受到了廣泛批評。此外，國內的社會分裂也可能給巴黎的體育之夏蒙上陰影。

在巴黎，社會分裂最明顯的地方莫過於巴黎北郊，這裏也是法蘭西體育場、運動員村和其他一些奧運設施的所在地。

圖為5月8日法國總統馬克龍在馬賽出席奧運聖火抵達儀式。(Getty）

政府官員希望奧運會能帶來經濟繁榮，並帶動聖但尼（Saint Denis）等地區的復興。

但一些觀察家對此仍持懷疑態度，他們認為聖丹尼地區的居民最不需要的就是奧運會，因為他們的平均生活水平在法國本土是最低的。

還有人強調巴黎北部犯罪率很高，利物浦球迷在2022年歐洲冠軍聯賽決賽中遇襲就是明證。儘管許多人都在談論巴黎風格和「法國品牌」的新起點，但這座首都如今卻因街頭犯罪而聲名狼藉。

奧運會本應是改變人們看法的一種方式，但這一盛會能否實現這一點還有待觀察。

我們知道的是，2022年歐洲冠軍聯賽決賽中當地警方的過度反應、以及由此引發的票務問題不能重演。一旦法國重蹈覆轍，其國際聲譽將受到嚴重損害。

確保奧運主辦城市的安全始終是一項重大挑戰。但在過去十年間發生了大規模抗議、騷亂和恐怖襲擊之後，巴黎的問題顯得尤為突出。然而，這只是巴黎奧運籌備工作的幾個困難之一。

圖為2023年10月24日，法國巴黎的俯瞰圖。(Getty）

光（與暗）之城

儘管數月來人們一直在努力清理塞納河，但人們仍然擔心塞納河太髒，不能在裏面游泳。為了證明塞納河的安全性，巴黎市長主動提出下河游泳。隨後，馬克龍總統表示他也準備這樣做。

在塞納河以外，隨着奧運會的臨近，官員們要在這個難以應對交通密度的城市裏交通安排和住宿，正對此感到頭疼。除了不斷有酒店受臭蟲侵擾的說法之外，還有住宿短缺的問題，而最近幾個月公寓的租金一直在飆升。

與此同時，奧運會前公共交通票價幾乎將翻一番，酒店的旅遊稅將增加兩倍。一些行業團體認為，後者將損害他們的業務以及法國的海外形象。

到9月底，世界各地的許多人有可能會對法國及其首都持有更積極的印象。如果是這樣，馬克龍就成功為法國的國際形象加不少分。

但現在還不到他領功受賞的時候。問題正變得越來越多，它們很可能會阻礙這位總統打造他願景中的法國新樣貌的計劃，而這是他的基礎規劃之一。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。