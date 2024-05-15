普京：中國明白俄烏戰爭根本問題　對談判持開放態度

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪華前夕接受新華社訪問，談及多個議題，當中提到俄烏戰爭時，重申透過對話解決問題持開放態度。



普京表示，俄羅斯積極評價中國提出政治解決烏克蘭危機的主張和努力，指北京方面很清楚烏克蘭危機的根源和其全球地緣政治影響，而中方去年初發表的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點主張中，就闡述中國為穩定局勢提出的理念和建議。

他強調，國家主席習近平最近提出的和平解決烏克蘭危機的四個原則，是為該文件作出補充。他形容中方提出舉措務實和具建設性，是對必須摒棄冷戰思維、堅持安全不可分割原則、遵循國際法準則、遵守聯合國憲章宗旨和原則等思想的發展，注重其全面綜合性和相互關係。

普京表示，俄方從來沒有拒絕過談判，希望通過和平手段全面、可持續、公正地解決俄烏衝突。他強調就烏克蘭問題進行對話持開放態度，但這些談判必須考慮到捲入這場衝突、包括俄羅斯在內的所有國家的利益。

另外普京提到，稱中俄將加強在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智能、可再生能源及其他創新領域的合作，同時亦會繼續為此創造良好的法律和組織條件，發展交通運輸和金融基礎設施。