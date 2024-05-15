普京訪華前夕受訪新華社：中俄關係達歷史最高水平｜全文

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪華前夕接受新華社訪問，談及多個議題，當中提到俄烏戰爭時，重申透過對話解決問題持開放態度。



新華社5月15日稱，俄羅斯總統普京日前接受了新華社的書面專訪。

以下為專訪全文：

問：去年3月，習近平主席再次當選中國國家主席後，首次出訪選擇了俄羅斯。今年，您再次當選俄羅斯總統後，選擇中國作為首次出訪目的地。我們注意到，這十多年來，習近平主席與您在雙邊和多邊場合會晤超過40次。今年是中俄建交75周年。請問您如何評價與習近平主席的交往？您對此次訪華有何期待？對中俄關係發展的前景有何展望？

答：新華社是世界主要通訊社，也是最權威的世界性通訊社之一。我很高興有機會面向新華社千百萬受眾，分享我對俄中夥伴關係發展前景的看法。我想強調的是，俄中夥伴關係始終建立在平等互信、相互尊重主權、考慮彼此利益的原則基礎之上，中華人民共和國主席習近平這樣睿智、有遠見的政治家和國務活動家，則對兩國關係發展發揮着舉足輕重的獨特作用。

我與習近平主席初次相識於2010年3月，從那時起，我們就經常會面和通話。他在溝通中展現出謙遜友好、坦誠務實的作風。我們的每次會面不僅是老朋友之間的交流，這一點對每個人來説也很重要，而且還會就雙邊和國際議程中最緊迫的問題富有成效地交換意見。

我愉快地記起，去年3月，習近平主席再次當選中華人民共和國主席後，首次出訪便是對俄羅斯進行國事訪問。2013年，他作為中國國家元首，也曾把俄羅斯作為首訪國。（去年訪問首日）我們一起度過了近5個小時，舉行了一對一深談，第二天又參加了內容豐富的正式活動。

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇與中國國家主席習近平握手。（Sputnik/Sergei Guneev/Pool via Reuters）

正是兩國戰略夥伴關係前所未有的高水準，讓我決定選擇中國作為我正式就任俄羅斯聯邦總統後第一個出訪的國家。

我多次指出，我們兩國人民有着悠久而深厚的友誼傳統和合作傳統，這也是雙邊關係最重要的基礎之一。第二次世界大戰期間，蘇聯和中國軍人並肩作戰，抗擊日本軍國主義。我們銘記並高度評價中國人民為取得共同勝利所作出的貢獻。正是中國牽制了日本軍國主義者的龐大兵力，從而使蘇聯能夠集中力量粉碎歐洲的納粹主義。當然，我們還要感謝中國朋友愛護蘇軍紀念設施，紀念那些曾為解放中國而戰、為中國人民進行革命鬥爭和抗擊侵略者正義鬥爭提供幫助的蘇聯公民。今天，俄中關係已達到歷史最高水準，即使面對嚴峻的國際形勢，兩國關係仍在持續加強。

今年對於兩國而言是特殊的一年。10月1日是中華人民共和國成立75周年紀念日。中國正以卓越的成就迎接這一重要的歷史時刻。作為久經考驗的可靠朋友，我們對中國取得的成就同樣感到高興。

中華人民共和國成立次日，便得到了蘇聯的率先承認。因此，我們將在10月初慶祝兩國建交75周年。

四分之三個世紀以來，我們兩國走過了一條漫長且時而曲折的道路，我們充分汲取了兩國關係不同發展階段的歷史經驗。今天我們認識到，優勢互補正在為兩國關係全面迅猛發展注入強大動力。

重要的是，當代俄中關係獨立於意識形態和政治局勢之外。雙邊關係的多層次發展是自覺的戰略選擇，這種選擇基於兩國廣泛契合的根本利益、深入的互信、強大的民意支援和兩國人民真摯的友誼。我們共同努力維護主權、捍衛領土完整和安全。從更廣泛的意義上説，我們通過擴大經濟和人文領域的平等互利合作，促進俄中兩國的繁榮發展；我們通過加強外交政策協調，推動構建公平的多極世界秩序。這些都決定了我們新時代全面戰略協作夥伴關係的美好未來。

中俄關係／中俄國旗。（Reuters）

問：當前，中俄兩國經貿務實合作不斷發展。去年，兩國提前超額完成了習近平主席與您共同確立的2000億美元貿易目標。您認為，當前中俄經貿務實合作有哪些新特點和新亮點？未來，中俄經貿合作還將在哪些方面取得更大的突破？

答：俄中經貿關係發展迅猛，展現出對外部挑戰與危機的持續應對能力。近5年，兩國貿易額翻了一番。2019年兩國貿易額為1110億美元，去年已達到2278億美元，而且兩國公司間超90%的結算以本國貨幣進行。因此，更準確的説法應該是，目前雙邊貿易額約為20萬億盧布，或者近1.6萬億元人民幣。中國已連續13年穩居俄羅斯最大貿易夥伴國地位，而俄羅斯在2023年中國貿易夥伴國的排名升至第4位。

俄中兩國早就作出了發展平等互利經濟合作的自主選擇。我們正在持續、係統地開展能源領域的戰略合作，一些新的大項目正在展開。俄羅斯向中國市場供應農産品的勢頭良好，投資和生産領域的倡議正在落實，兩國間運輸和物流走廊正穩步運作並不斷壯大。在全球動蕩和西方經濟混亂的背景下，這些成果再次證明，堅持主權方針，遵循國家利益，這是我們正確的戰略選擇。

至於我們的規劃，雙方將努力在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智能、可再生能源和其他創新領域開展更密切的協作。當然，我們也將繼續為此創造良好的法律和組織條件，發展交通運輸和金融基礎設施。我對俄中經濟關係的宏偉前景充滿信心。

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥2023年12月15日在北京同俄羅斯副總理諾瓦克共同主持中俄能源合作委員會第二十次會議。（中國外交部）

問：中俄友好世代傳承，兩國文化深入交融。今明兩年是習近平主席與您共同確定的中俄文化年。在您看來，文化交流對深化中俄兩國合作和友誼發揮着怎樣的作用？您個人對中國文化有何理解和體會？

答：我多次説過，今天再次重申：俄中兩國世代緊密相連，不僅僅是其擁有漫長的共同邊界，還有密切的文化聯繫和人員往來。在遙遠的過去，對於中國的零散認知是通過商人傳入俄羅斯的。隨後出現了最早的使館，在北京組織起了俄羅斯宗教使團，後者對有關中國知識的收集整理作出了彌足珍貴的貢獻。從19世紀起，漢語研究在俄羅斯興起，隨後俄羅斯大學出現了漢語教研室，開展詞典編纂工作。

在葉卡捷琳娜二世統治時期，中國藝術成為時尚。女皇的私人居所葉卡捷琳娜宮中國廳，大量使用了中國的漆板裝飾。遺憾的是，這些內飾在衛國戰爭期間遭到損毀，但現在正在中國專家幫助下進行修復。

今天的俄羅斯社會對中國文化藝術的興趣也很高。目前俄羅斯約有9萬名大中小學生學習中文。中國藝術家參與的創作團體巡演和展覽總能收獲巨大成功。隨着檢疫限制的取消，遊客流量持續猛增。去年超過73萬俄羅斯公民到訪中國。

我知道，中國人民也渴望更近距離了解俄羅斯文學、藝術和傳統。我們出色的劇團和音樂家定期在中國演出，博物館舉辦各式展覽，俄羅斯電影在各大影院上映。我們非常樂意繼續向中國朋友展示多民族俄羅斯豐富多彩的歷史、創造和文化遺産。

一帶一路峰會：2023年10月18日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平以及哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev，不在圖中）等其他國家領導人在中國北京人民大會堂舉行的第三屆「一帶一路」高峰論壇上合照。（Pool via Reuters）

正因如此，我和習近平主席將2024年和2025年定為俄中文化年。這一大型項目正值兩國建交75周年之際，活動安排多姿多彩。一係列重大活動已經舉辦，如莫斯科首次大規模慶祝中國農歷新年；北京和西安舉行了俄羅斯「送冬節」活動，中國民眾能夠了解俄羅斯傳統節日習俗。

俄羅斯同中國一樣，堅定奉行文化多樣性原則，主張不同文化平等，主張保護民族特性。諸如此類的重要問題是2023年聖彼得堡國際文化論壇關注的焦點。中國代表團積極參與了本屆論壇。論壇上的自由討論在當前尤為重要，因為它們有助於不同文明之間開展相互尊重的對話。

我們打算推出一些新的活動，其中包括國際流行歌曲大賽「國際歌唱大賽」。中國是該項目的重要合作夥伴，該項目旨在推廣和普及民族歌曲流派。

説到我個人對中國文化的看法，我想指出的是，我總是對進一步探索獨一無二、別具一格的中國傳統抱有濃厚興趣，尤其是在我訪華期間。我對中國武術了解不少，武術在俄羅斯非常流行。我對中國哲學充滿敬意。我的家人也對中國很着迷，其中一些人正在學習中文。

2023年8月24日，中國國家主席習近平和南非總統拉馬福薩出席金磚國家峰會最後一天在約翰內斯堡舉行的中非領導人圓桌對話會。 （REUTERS）

問：俄羅斯今年擔任金磚國家輪值主席國，今年也是「大金磚合作」開局之年。請介紹俄方擔任金磚國家輪值主席國的工作重點和計劃，以及怎麼促進新成員和諧融入金磚國家合作機制中來？您如何評價金磚機制在世界舞臺上的作用？如何推動「大金磚合作」取得更大成果？

答：俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國的工作正穩步推進。政治安全、經濟金融、人文交流三大合作領域的工作全面展開。

當然，俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國的主要目標之一，是促進新加入的成員有機融入金磚國家，積極幫助它們融入現有合作機制。

另一個重點是，繼續開展協調工作，增強金磚國家在全球事務中的權威，提升其推動構建更加民主、穩定、公正的國際關係體係的能力。我想單獨強調的是，金磚國家合作秉持相互尊重、平等相待、開放協商的精神。這也是該機制如此吸引「全球南方」和「全球東方」國家的原因。在這些國家看來，金磚國家是一個註定能讓它們的聲音被聽到、被重視的平台。

俄羅斯各部門、實業界和社會各界為擔任輪值主席國準備了極為豐富的議程，其中包括加強在金融、農業、能源、智慧財産權、醫療保健、教育和太空等廣泛領域的協作。此外，各領域專家的討論還涵蓋高度專業化和知識密集型議題，例如奈米技術、核醫學和生物技術。

輪值主席國期間共計劃舉辦200餘場活動，不少專業活動已經舉辦。除了專家會議和部長級會議外，還計劃舉辦大量文化活動和有年輕人參與的活動。金磚國家運動會將於6月在喀山舉辦，10月的金磚國家領導人會晤也將在喀山舉行。

圖為俄羅斯總統普京2023年11月21日參與金磚國家特別視像峰會，熒幕畫面上出現一同參與峰會的中國國家主席習近平（Kremlin via REUTERS）

問：當前，金磚國家、上海合作組織等多邊機制正以平等、開放、透明、包容的精神團結「全球南方」國家，推動全球治理體係變革。習近平主席多次強調，願同俄方加強多邊戰略協作，踐行真正的多邊主義。您如何評價中俄兩國在金磚、上合等多邊機制下的合作？您認為中俄兩國在國際舞台上的協作，對推動構建人類命運共同體發揮着什麼樣的作用？

答：地球是人類的搖籃，是我們共同的家園，我們都是地球上擁有平等權利的居民。我相信，世界上大多數人都讚成這一觀點。然而，那些自詡為「黃金十億人」的國家似乎不這麼認為。依附於美國的西方精英們拒絕尊重文明和文化多樣性，否認世代形成的傳統價值。為維持自己的全球統治，西方精英們賦予自己指揮他國人民的權利，吩咐他們哪些人可以交好和合作，哪些人不能，拒絕承認他們選擇自身發展模式的權利，無視其主權利益。西方精英們依舊在拼命靠損害別國利益來保障自身福利，為此使用各種新殖民主義手段。

俄羅斯及其夥伴當然對這種狀況表示不滿。在我們的積極參與下，一些獨立於西方的多邊組織和機制已經建立並順利運作，其運作基礎就是平等、公正、開放、尊重和考慮彼此利益原則。

上合組織和金磚國家就是這一互利合作令人信服的例證。它們作為形成中的多極世界秩序關鍵支點，已經牢固確立了自身的地位。上合組織和金磚國家已成為蓬勃發展的權威國際平臺，在其框架內，各參與者正在政治、安全、經濟、人文領域開展建設性協作。足以證明這一點的是，其他國家對上合組織和金磚國家活動的興趣與日俱增，其成員數量正在不斷增加。

俄中兩國在國際議程中的關鍵問題上持相似或相同立場。我們都擁護國際法的主導地位，都主張構建均衡、不可分割、綜合、可持續的全球和地區安全，同時發揮聯合國的核心協調作用。我們都不接受西方將基於謊言、虛偽和憑空臆造規則的秩序強加於人的企圖。

中俄舉行聯合國和安理會事務磋商。（中國外交部）

問：中國始終致力於政治解決烏克蘭危機。4月16日，習近平主席在會見德國總理朔爾茨時提出和平解決烏克蘭危機的四項原則。2023年2月24日，中方發佈了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》。您如何評價中方有關政治解決烏克蘭危機的主張和努力？

答：我們積極評價中方解決烏克蘭危機的立場。中方很清楚烏克蘭危機的根源和其全球地緣政治影響，這一點也反映在2023年2月中方發佈的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點主張當中。文件中闡述的理念和建議表明瞭我們中國朋友為穩定局勢作出貢獻的真誠願望。

習近平主席最近提出的和平解決烏克蘭危機的四項原則是對上述文件的有機補充。中方提出務實和建設性舉措，即實現和平要放棄牟取私利和不斷加劇緊張局勢，要最大限度減少衝突對世界經濟和全球産業鏈供應鏈穩定的負面影響。中方的舉措發展了必須摒棄冷戰思維、堅持安全不可分割原則、遵循國際法準則、遵守聯合國憲章宗旨和原則等思想，注重其全面綜合性和相互關係，本可以作為既考慮俄羅斯安全關切、又有助於建立長期穩定和平的政治外交進程的基礎。

遺憾的是，這些倡議並未得到烏克蘭及其西方支援者的積極響應。他們不想在相互尊重和考慮彼此利益的基礎上進行平等、坦誠和公開的對話，也不想討論當前全球危機的起因和根源，而這種危機的悲劇性表現之一便是烏克蘭局勢。為什麼？因為正是他們在近年來和幾十年間推行的政策才導致了當前的全球動蕩。

相反，西方精英頑固試圖「懲罰」、孤立和削弱俄羅斯，並向烏克蘭當局提供資金和武器。他們對我國實施了近1.6萬項單方面非法制裁，威脅要肢解我國，試圖非法侵佔我們的海外資産。他們對納粹主義抬頭、烏克蘭在俄羅斯領土上實施的恐怖主義行徑視而不見。

我們希望通過和平手段全面、可持續、公正地解決這場衝突。我們對就烏克蘭問題進行對話持開放態度，但這些談判必須考慮到捲入這場衝突的所有國家的利益，包括我們的利益。這應是一場圍繞全球穩定、保障對立雙方安全——當然也包括俄羅斯安全而開展的嚴肅對話。而且這些必須是可靠的保證，而俄羅斯面臨的主要問題恰恰是任何保證都缺乏可靠性，因為我們所面對的國家的統治集團更喜歡一種不基於國際法的世界秩序，而是一種「基於規則的秩序」。他們大談特談規則，卻無人見過這些規則，也無人讚同這些規則，而且隨着當前政局和規則杜撰者利益的變化，這些規則還在不斷改變。

俄羅斯願意談判，也進行過談判。2022年4月15日，我們在伊斯坦堡與烏克蘭代表團共同起草了未來和平協議草案。文件顧及了烏克蘭代表團的要求，其中包括確保烏克蘭未來安全。此外，烏克蘭代表團團長還草簽了該文件的主要條款。西方夥伴勸説我們，有必要為該協議的最終批準並簽署創造條件，其中主要一點是將俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔。我們這樣做了。但烏方非但沒有簽署和平協議，反而出人意料地宣佈終止談判。正如烏克蘭官員後來所言，這也是因為他們的西方盟友建議他們繼續戰鬥，共同在戰略上擊敗俄羅斯。我們從來沒有拒絕過談判。

普京國情咨文：2024年2月29日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）走上講台向國會發表年度講話。（Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool）

問：今年2月29日，您在發表國情咨文時全面闡述了今後六年俄羅斯的發展任務和舉措。3月20日，您在與競選團隊代表會面時，呼籲建設一個嶄新的俄羅斯，使國家變得更加強大、更具吸引力、更加高效。請問，您在新任期內對國家建設有何規劃？如何實現設定的目標？

答：國情咨文所提出的任務，如推進國家各地區發展、發展經濟和社會領域、解決人口問題、提高出生率、為有子女的家庭提供支援、消除貧困和不平等，這些都具有重大現實意義。我們了解這些任務的規模，也清楚如何去解決。我們擁有為此所需的人民的團結意志、必要的資源與潛力，以及國家、企業和公民社會相互協作的豐富經驗。

此外，俄羅斯近些年在打造有效的經濟管理體系方面做了大量工作。為此，政府和相關部門使用可覆蓋國民經濟所有領域和俄羅斯全國范圍的大量數據、現代數字平臺與電腦網絡。我們將繼續推進這項工作，提高長期規劃、落實各項計劃和國家項目的效率。

按照購買力平價計算，俄羅斯如今已經躋身全球前五名。我們現在的任務是成為全球第四大經濟體，其中最重要的是提高各領域發展的品質和效率、增進我國公民的福祉。

經濟要出現質的改變，離不開勞動報酬水準的穩定提高。為達成這一目標，我們計劃提高勞動生産率——加大科研成果的前沿應用、推動新技術與創新、推動自動化與機械人化、創造現代就業崗位。與此同時，我們將培養優秀且具有現代思維的專家，鼓勵其從事新型生産、投身工業與社會領域。

當然，我們的重點任務是培養國家和市政管理人才。我們擁有一係列相關規劃、競賽和項目，在聯邦和地區層面為有志實現自我、有天賦的愛國人士、願意承擔責任並誠實效力俄羅斯的人才提供廣闊空間。重要的一點是，要在勞動和各種考驗中以實際行動證明自己，保衛祖國和人民。

我相信，我們一定會實現以上所有戰略計劃。在這方面，我們願與全球各國夥伴開展合作，這其中就包括我們的好鄰居和可靠朋友——中國。