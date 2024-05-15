美國官員：擬供以色列10億美元武器　國務院推進計劃

路透社星期二（5月14日）引述兩名美國官員說，國務院已將向以色列提供價值10億美元（約78億港元）的武器援助計劃納入國會審查程序。



其中一名美國官員披露，美國援助以色列的最新一批武器包括坦克炮彈、迫擊炮和裝甲戰術車。

在不到一週前，白宮推遲向以色列運送2000磅（約907公斤）炸彈和1700枚500磅炸彈的計劃，原因是擔心以色列將把這些炸彈用在加沙地帶南部城市拉法的大規模襲擊。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）星期一（13日）告訴媒體，美國將繼續提供上月通過的260億美元補充資金法案中提供的軍事援助，但白宮暫停運送炸彈，因為「我們認為他們不應該在人口稠密的城市投炸彈」。

圖為美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2024年4月9日身在美國華盛頓白宮，舉行的新聞發布會並發表講話。（Reuters）

美國的外國武器交易由參議院外交委員會和眾議院外交委員會的主席和高級成員審查。

美國總統拜登敦促以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡），不要在沒有保護平民的情況下進攻拉法。以色列和哈馬斯這場持續了七個月的戰爭，已嚴重摧毀加沙地帶。

尋求連任的拜登，在以哈衝突中對以色列的支持成了他的政治負資產，不利於他爭取民主黨選民特別是年輕的民主黨選民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

