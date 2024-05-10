以色列輿情開始認識到其加沙戰敗，問題是如何接受失敗

5月10日，《以色列時報》刊登了一篇全面批評以色列加沙軍事行動的評論文章，指出時間並不在以色列一方，加沙哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）如今毫不着急，正在等待以色列的失敗。

文章認為，以軍在開戰之初因為過去數十年對於傳統高烈度作戰的忽視，導致其無法同時對加沙進行南北兩線進攻，被迫選擇分階段緩進，從一開始就喪失了急速達成戰果的優勢。

如今，面對美國拜登（Joe Biden）當局扣起對以軍援、反對以軍進攻南部「最後一城」拉法（Rafah）、實質上放棄支持以色列武力消滅哈馬斯、只求以人質換停火的協議結束戰爭，以色列政府無論在進攻拉法的軍事行動上，還是籌劃能替代哈馬斯的加沙管治方案上，都在拖延時間，不願作出艱難決定。

在此情勢下，哈馬斯可算是等着贏。

（以下：在拜登公布美方暫停部份對以軍援之後，內塔尼亞胡在社交媒體上發布視訊，稱如果以色列必需孤軍作戰，以色列將會孤軍作戰並獲得勝利。）

直到目前為止，以色列的戰時內閣，包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），以及他的黨內黨外政敵國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和前國防部長甘茨（Benny Gantz），依然堅持要進軍拉法。即使是拒絕加入戰時內閣的反對黨派領袖拉皮德（Yair Lapid）在最近的《紐約時報》訪問中，也表達了同樣支持進軍拉法的意見。

（按：目前以軍只奪得了拉法口岸，其行軍還停留在拉法東部，尚未直接進軍城中的人口集中地區。後者才是美國反對的行動。）

拜登5月8日公開其扣起數千枚輸以重型炸彈的決定，從今天以色列政界各方的回應來看，也尚未改變這個進軍拉法的共識。內塔尼亞胡重申以色列不怕孤軍作戰。加蘭特稱以色列不會屈服，將會消滅哈馬斯和黎巴嫩聖主黨。甘茨繼續讚揚美國對於以色列的支持，稱以色列有義務救回人質並消除哈馬斯的威脅。拉皮德則批評內塔尼亞胡當局處理美以關係失敗。

以色列國防軍2024年5月7日發布的影片顯示，其軍事車輛在拉法口岸加沙一側行駛。（Reuters）

民情漸變

不過，根據以色列左翼記者和作家Ari Shavit的說法，不少以色列安全部門相關的人士已經開始意識到大規模進攻拉法並不明智。在本周發布的一段訪談之中，Shavit聲稱在過一兩個星期，不少主要以色列戰略家、前軍官都開始表態認為進軍拉法將使以色列陷入「辛瓦爾的陷阱」之中。Shavit認為只要哈馬斯交回所有人質，以色列應該結束加沙戰爭－－這基本上就是哈馬斯在人質換停火談判中的根本要求，即是要以色列接受永久停火，而不只是暫時停火。

事實上，以色列的民情也逐漸反映出這種態度。由以色列民主研究所（IDI）在5月1日至5日進行的民調顯示，56％的以色列猶太人認為達成協議拯救人質是優先事務，而認為進軍拉法是優先的則只得37％。相比起三個月前的同一民調，支持優先達成停火協議救回人質的民意上升了9個百分點，持相反意見的則下降了5個百分點。

雖然此刻以色列和哈馬斯的停火談判再一次無果而終，但大家都知道，長達6周的初步停火若然落實，以色列要重新發起進攻將非常困難，特別是在哈馬斯成員將同一般平民一起自由回到加沙北部的情況之下。以色列字面上不願接受永久停火，但任何暫時停火都極大概率會變成永久停火。

放棄消滅哈馬斯，在以色列依然是個政治不正確的態度，但從停火談判的實際背景來看，以色列猶太民眾其實已開始接受以軍無法武力消滅哈馬斯的事實。

5月6日以軍向拉法部份地區發布撤離令之後，不少民眾趕忙逃離。根據以方5月9日的說法，已有15萬人離開拉法。即便如此，拉法人口依然超過百萬。（Reuters）

清掃哈馬斯的徒勞

這一個事實，在5月9日又再得到印證。以軍的三個旅向加沙城南部的Zeitoun市郊地區再次發動進攻，先轟炸了25個目標，再派地面部隊進入。Zeitoun是以軍去年10月發動地面進攻時的首個清掃目標之一；本年2月，以軍又再到該處進行了長達兩周的清掃。這一次清掃已經是第三次。目前，以軍依然阻隔了南北加沙之間的交通，但哈馬斯依然能夠在北部的加沙城復活。由此可見，在沒有任何可替代的管治權力之際，哈馬斯是沒有辦法被清掃乾淨的。

同樣道理也適用在拉法。以軍當然可以不顧拜登當局的反對，強力對拉法人口集中的地區進行大規模地面進攻。如果他們夠幸運的話，也有可能可以殺死如果藏身在拉法地道之中的辛瓦爾，這至少可以給內塔尼亞胡提供一個停戰的下台階。然而，這種行動並沒有辦法消滅哈馬斯，正如今天在加沙城Zeitoun的情況一樣。拉法死了一大堆平民之後，以軍一撤走，哈馬斯還是會恢復過來。

文首提及的《以色列時報》文章就引述了一個以軍官員向當地媒體的表態，點明了問題的核心：「在沒有其他機構的管治加沙走廊的情況下，哈馬斯正在管治加沙。」

一個以色列陸軍電台的記者對於5月9日以軍再次進入Zeitoun清掃哈馬斯的事態，就表明在以色列政府就未來誰能管治加沙作出認真討論之前，以軍對於Zeitoun還會有第四、第五、第六次的清掃。

（以下：一個以色列陸軍電台的記者發布以軍空襲Zeitoun的片段。）

換言之，如果照目前情勢發展，這場「消滅哈馬斯」的加沙戰爭將會無限期延續下去。這對於以色列而言，在國內外政治上和經濟上也是不能承受的重負－－有美國智庫分析指以色列要應付自己國防產業需要，可能要把7至8％的GDP運用在國防上面。

接受以色列不能武力消滅哈馬斯、接受此刻哈馬斯實力已然大挫的折衷戰果，是比一場無止境的戰爭更佳的選擇。從上文述及的以色列輿論和民意來看，人們確實逐漸理解到這一點。問題只在於，以色列猶太人有沒有繼10月7日之後再次接受失敗的勇氣。只有在徹底的接受失敗之後，以色列才能重新找出一條和巴勒斯坦人和平共存的新道路。