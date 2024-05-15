法屬新喀里多尼亞騷亂3死逾130被捕　1人中彈亡　馬克龍急召會議

法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發騷亂，截至5月15日，當地3人死亡，其中1人中槍離世，官員指不是警方開槍。另有逾130人被捕。在此之前，法國議會通過動議，擴大合資格法國人在當地的投票權，引起不滿。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）15日取消視察諾曼第（Normandy）行程，召開危機會議。



新喀里多尼亞是位於南太平洋的法國屬地，人口約27萬，約41%為美拉尼西亞卡納克（Melanesian Kanak）族人，24%為歐洲裔。

法國馬克龍政府尋求擴大在當地的影響力，法國國民議會（National Assembly）以351票贊成、153票反對通過議案，容許在當地居住滿10年的法國人可以在省級選舉中投票，此引來當地人不滿，認為會分簿卡納克族的選票。

路透社15日報道，在首府努美亞（Noumea）可聽到槍聲，學校與不少商店關門，居民都留在室內，有居民擔憂新喀里多尼亞的未來，稱「不知道情況會不會好轉」。

新喀里多尼亞2021年曾舉行第3次獨立公投，最終96.5%投票者反對「脫法獨立」，大部份選民選擇讓當地保留法國屬地的身份。