王毅批美國頻繁對華施加單邊制裁　霸道霸凌失去理智

中共政治局委員、中國外交部長王毅說，美國頻繁對華施加單邊制裁並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸。



王毅5月15日在北京同巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）舉行第五次中巴外長戰略對話後共同會見記者時，有記者問及，針對美國最近連續多次對華實施單邊制裁、加徵高額關稅，中方有何評論。

王毅說，一段時間以來，美國頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動。這是當今世界上最典型的霸道霸凌，而這也說明美國一些人為了維護自己的單極霸權，已經到了失去理智的程度。

王毅稱，美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸；並不能解決美國自身存在的問題，反而會對國際產供鏈的正常運轉造成進一步破壞；並不能因此阻止中國的發展振興，反而會激發14億中國人民更加奮發圖強。

中共中央政治局委員、外交部長王毅（右一）2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左一）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

王毅說，世貿組織已明確作出結論，美國的301關稅違背世貿規則，是違反國際法的行為。世界上有基本常識的國際貿易人士也都認為，美方的這一做法既損人又不利己。「美國作為世貿組織的創立者之一，不僅不願當好表率，反而帶頭違規，不僅不糾正錯誤，反而錯上加錯。」

王毅質問：「美方如何解釋你們所標榜的『公平競爭』？如何取信於國際社會？」

王毅強調，單邊行徑和保護主義違背時代發展潮流，必將被歷史車輪碾碎。在全球經濟復甦的關鍵時刻，國際社會應當正告美方，不要再給世界製造新的麻煩了。