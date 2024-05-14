中美貿易戰｜走老路揮貿易大棒　特朗普沒好結果拜登能討巧？

美國總統拜登宣佈，將對一系列中國進口商品上調關稅，包括晶片、電池、太陽能電池和關鍵礦產。除了對鋼、鋁和電動汽車加徵關稅之外，也將對港口起重機和醫療產品加徵關稅。



白宮稱，這些調整預計將影響目前每年約180億美元的進口。關稅上調幅度最大的是電動汽車，關稅從25%提高至100%；其他部分進口商品稅率上調一倍，部分首次遭到加徵，其中對用於製造太陽能電池板的光伏電池的關稅則從25%提高至50%。上述舉措將在2024-2026年期間逐步生效。



此輪關稅調整來看，鋼鐵和鋁：2024年，某些鋼鐵和鋁產品的關稅將從0-7.5%提高到25%；半導體：到2025年，半導體的關稅將從25%提高到50%；電動汽車（EVs）：2024年，電動汽車的關稅將從25%提高到100%；電池、電池組件和零件以及關鍵礦物：鋰離子EV電池的關稅將從7.5%提高到25%，非EV電池從7.5%提高到25%，電池零件從7.5%提高到25%；

自然石墨和永磁體的關稅將從0提高到25%；太陽能電池：2024年，太陽能電池（無論是否組裝成組件）的關稅將從25%提高到50%；岸對岸起重機：2024年，岸對岸起重機的關稅將從0%提高到25%；醫療產品：2024年，注射器和針頭的關稅將從0%提高到50%，某些個人防護裝備（PPE）的關稅將從0-7.5%提高到25%，橡膠醫用和手術手套的關稅將從7.5%提高到25%。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年4月17日到訪賓夕法尼亞州的匹茲堡（Pittsburgh），參觀美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部。（Reuters）

1991年-2018年美國對華共發起六次「301調查」，前五次以協商中止，而第六次由特朗普在任期內發起並觸發了「中美貿易戰」，雙方互加數輪關稅，對全球供應鏈和國家貿易環境產生了深遠影響。特朗普在執政期間以「國家安全」之名，於2018年和2019年援引「301條款」對中國進口商品加徵關稅。

拜登當選新任總統後，儘管他多次聲稱「考慮削減對華關稅」，但遲遲沒有採取實質行動，依舊堅持特朗普時期的大部分關稅，而隨着美國大選臨近以及中國電動車暢銷國內外，為了政治利益，拜登政府又開始打起了關稅的主意。2月，拜登政府發布聲明，宣佈將採取「前所未有的行動」阻止包括電動汽車在內的中國網聯汽車和卡車進入美國市場。4月拜登正式啟動對中國造船業的「301調查」，宣佈將對中國鋼鋁徵收三倍關稅，同時不斷炒作所謂中國「產能過剩」話題。

如今，再次揮起關稅大棒打向更多其他領域，毫無疑問，新一輪中美貿易戰已經開啟。

這顯然更多是基於選舉臨近的政治訴求。事實上，在拜登政府宣佈之前，拜登和特朗普就已經很賣力的在表演——上演一場比誰對中國更「狠」的關稅口水仗。拜登政府之前就傳的沸沸揚揚，要宣佈對中國新能源汽車揮舞起關稅大棒，將稅率從25%提高至100%。而特朗普不甘示弱，立馬隔空喊話：如果他還在位，那稅率就得翻倍到200%！

中國電動車：圖為2024年2月23日，一名男子在中國北京Smart Charge電動車充電站準備為汽車充電。（Reuters）

但是搞笑的是，在中美如今的形勢下，中國電車本來就沒怎麼對美出口。2023年中國純電動汽車的出口總額較前一年增長了70%，金額達到341億美元。最大的出口地是歐盟，2023年購買了價值134.6億美元的中國電動汽車。中國乘聯會數據顯示，歐洲市場佔中國汽車對外出口的38%，遠超其他任何單一大洲。

而出口到美國的電動汽車總額只有780萬美元。也就是說，中國電動汽車僅僅憑藉25%的高關稅就已經被美國阻擋在外了。電動汽車對美出口近乎為零的現狀，讓這所謂的「關稅壁壘」如同虛設。所以說，這就更像是特朗普和拜登為了選舉的又一場演出。

如果在產業本身維度看，中國電車的海外市場戰略早已不再單一依賴美國。中國不僅在電動汽車產業鏈上形成了無人能及的規模優勢，更在光伏等清潔能源領域牢牢佔據了全球領先地位。美國此舉，非但未能遏制中國，反而暴露了自身的焦慮與無奈。

關稅是單邊主義和保護主義的典型體現。在全球化日益深入的今天，任何國家都無法獨善其身。美國此次加徵關稅，無疑是在逆全球化潮流而動，試圖通過貿易壁壘來保護本國產業。然而，歷史已經無數次證明，保護主義措施最終只會害人害己。

今年1月24日，美國汽車工人聯合會（UAW）宣布支持拜登。（Reuters）

拜登政府似乎認為，提高關稅是保護美國汽車巨頭的最佳手段。但這樣的做法，真的能夠增強美國汽車業的競爭力嗎？恐怕結果恰恰相反。在全球化的今天，封閉和保護主義只會讓一個國家失去前進的動力。美國此舉，不僅無法挽回本土汽車產業的頹勢，反而可能讓美國汽車業在自我封閉中逐漸失去鬥志，最終走向衰落。這種「擔憂」和「保護」的做法，實則是美國汽車業自亂陣腳的表現。

從經濟角度來看，加徵關稅對美國自身並無益處。特朗普時期加徵的對華關稅，已經讓美國企業界苦不堪言。大量美國進口商和消費者不得不為高昂的關稅買單，導致物價上漲和生活成本增加。如今，拜登政府再次揮舞關稅大棒，無疑是在重蹈覆轍。

此外，美國政府的這一舉動也忽視了市場規律和經濟全球化的大趨勢。中國的新能源汽車、光伏等產品之所以能夠在全球市場上佔據一席之地，靠的是技術創新、成本控制和優質服務。美國通過加徵關稅來阻礙中國產品的進入，不僅無法改變這一事實，反而會促使中國企業更加註重技術創新和品質提升。