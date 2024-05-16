英媒：美國力勸阿拉伯國家部署加沙戰後維和部隊

英媒報道，美國正在說服阿拉伯國家參加一項維和計劃，一旦以哈戰爭結束，將籌組多國維和部隊進駐加沙，藉此填補戰後權力真空，直到形成可靠的巴勒斯坦國家安全機構。



英媒報道，美國一直在與埃及、阿拉伯聯合酋長國、摩洛哥等阿拉伯國家討論這一計劃，這三個國家正在考慮這項倡議。但西方和阿拉伯國家的官員說，華盛頓的政策非常堅定，不會在當地部署美軍。正因為如此，美方也很難提出其他國家應該派兵的論點。

西方官員說：「阿拉伯國家認為，這個行動應該由美國領導，所以美國正在研究如何在沒有美軍參與的情況下，領導這一行動。」

美國總統拜登（Joe Biden）2024年4月17日到訪賓夕法尼亞州的匹茲堡（Pittsburgh），參觀美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部。（Reuters）

埃及、阿聯酋和摩洛哥三國就這項計劃進行了初步磋商。西方官員稱，它們希望美國能先承認巴勒斯坦國，但很少有西方大國真正願意這麼做。

包括沙特阿拉伯在內的其他阿拉伯國家拒絕了派兵提議，擔心被視為與以色列同謀，也不想捲入加沙地帶發生叛亂的風險。

阿拉伯國家還認為，為確保危機得到持久解決，美國和西方必須向以色列施壓，通過兩國方案解決以巴衝突。

不過，以色列總理內塔尼亞胡堅決抵制巴勒斯坦建國。儘管部份以色列官員支持戰後在加沙建立國際存在的想法，但內塔尼亞胡堅稱以色列將維護加沙地帶的整體安全，並反對西方和阿拉伯國家支持的巴勒斯坦權力機構在加沙治理中發揮任何作用。

另據美國國務卿布林肯接受美媒採訪時稱，數週以來，華盛頓和阿拉伯國家及其他盟國一起，在指定可信的安全、治理與重建計劃方面作了很多努力，但以方目前還未提出這樣的計劃。

以巴衝突：圖為2024年5月6日，以色列進行襲擊後，加沙地帶南部拉法地區一處冒出濃煙。（Reuters）

拜登將向以色列提供10億美元武器

美國多次表示支持以色列的安全，將繼續對以提供軍事援助。兩名美國官員透露，美國國會將審查拜登政府提出的10億美元武器援以計劃，其中包括坦克炮彈、迫擊炮和裝甲戰術車。

據美媒報道，拜登星期二（5月14日）向國會提出了這項計劃。

華盛頓對以軍執意深入加沙南部城市拉法表示不滿，並在上周首次暫停向以色列運輸一批炸彈。拜登當時說，不會為以軍進攻拉法提供炸彈。

美國國家安全顧問沙利文本周晚些時候將訪問沙特和以色列。美以政府據報已達成共識，即在沙利文訪問之前，以軍不會大幅擴大在拉法的任何行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

