以軍打拉法還不夠　欲阻哈馬斯東山再起　重回加沙北難民營殺19人

以色列軍隊坦克進入加沙地帶最大的難民營，試圖阻止哈馬斯部隊在當地重建軍事能力。以軍襲擊造成19人死亡，數十人受傷。



路透社報道，加沙衛生官員說，經過一夜的空中和地面猛烈轟炸後，以軍5月12日凌晨將坦克開進了傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營東部。傑巴利耶是加沙八個難民營中最大的一個，住着10萬多人。

以色列軍方11日晚些時候說，以軍在傑巴利耶行動的部隊正在阻止哈馬斯在當地重建軍事能力。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）說：「過去幾週，我們發現哈馬斯試圖在傑巴利耶恢復軍事能力。我們正在那裏開展行動，消除這些企圖。」

傑巴利耶的居民告訴路透社，當地的戰爭正在重啟，「新一輪入侵迫使許多家庭撤離」。從星期六開始，空中和地面的轟炸從未間斷，用作避難所的學校附近也遭到襲擊。

圖為2024年2月22日，巴勒斯坦人走在位於加沙走廊北部的傑巴利耶（Jabalia）難民營。該處經歷以色列戰火摧殘，已變成一片廢墟。（Reuters）

以軍部隊同時也在加沙城東郊的宰通（Zeitoun）地區和Al-Sabra地區行動，在宰通打死了大約30名巴勒斯坦武裝分子。

以色列曾聲稱數月前已控制這些地區的大部份。

此外，以色列軍方說，以色列凱雷姆沙洛姆的南部地區已拉響警報，並成功攔截了從加沙南部城市拉法附近發射的兩枚火箭彈。沒有人員傷亡和財產損失的報告。

12日晚些時候，由於從加沙射來火箭彈，以色列阿什凱隆市（Ashkelon）也響起警報。哈馬斯媒體稱，火箭彈是從傑巴利耶難民營發射的。

以色列和哈馬斯正在加沙各地戰鬥，以軍近幾天不斷加大了對拉法的軍事壓力，並下達了新的平民疏散令。聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）12日發布聲明說，以軍對拉法的全面進攻「不能發生」，這不符合國際法。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）發布聲明指，以軍對拉法的全面進攻「不能發生」，這不符合國際法。圖為圖爾克於2023年2月27日出席在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議。（REUTERS）

他在聲明中說：「最新的撤離令影響到拉法的近100萬人，他們現在應該去哪裏？加沙沒有安全的地方！」

圖爾克指出，拉法的許多人已經多次流離失所，面對戰火他們別無選擇，以軍的全面進攻可能會產生災難性的影響。