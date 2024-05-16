美國巴爾的摩塌橋｜21水手困船近兩個月　無網絡手機「與世隔絕」

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）一條大橋3月26日凌晨發生部份倒塌意外，一艘掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船撞上橋樑，導致塌橋。如今距離事發已近兩個月，21名水手仍受困船上，且沒有網路，形同與世隔絕。



據英國廣播公司（BBC）5月15日報道，滯留船上的船員由20名印度人和1名斯里蘭卡人組成，由於簽證限制、沒有上岸通行證、國家運輸安全委員會（NTSB）和聯邦調查局（FBI）調查尚未結束等原因，所有船員皆無法下船。

巴爾的摩塌橋事發已近兩個月，「達利號」21名水手仍受困船上。圖為2024年4月4日，「達利號」船頭上被一大片橋梁殘骸壓住。(Reuters)

巴爾的摩國際海員中心執行董事梅西克（Joshua Messick）透露，作為調查一部份，FBI沒收船員手機，他們已有數星期基本上與外界失去聯繫。

梅西克補充，船員們陷入孤立之中，他們無法聯繫到想要聯繫的人，無法支付賬單，甚至無法在睡前查看孩子的照片。

國際海員聯盟主席海因德爾（Dave Heindel）也表示，無論調查需要多久，船員的權利和福利都不該遭侵犯。

美國當局5月13日使用小型炸藥試圖「分離」壓在達利號船頭上的一大片橋梁殘骸。（Reuters)

當地政府5月13日使用小型炸藥試圖「分離」船頭上的一大片橋梁殘骸，「達利號」有望本周重新浮出水面，但目前尚不清楚該船能否能航行3.7公里進入港口。