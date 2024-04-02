巴爾的摩塌橋｜肇事船東呈請願書　為賠償設上限

2024年3月26日凌晨撞上美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩大橋的集裝箱船Dali號的船東，正在尋求將賠償責任限制在約4370萬美元（約34億港元）。



彭博社3月26日報道，懸掛新加坡國旗的集裝箱船Dali號，3月26日撞上巴爾的摩弗朗西斯斯科特基大橋（Francis Scott Key Bridge），導致大橋斷裂坍塌，造成六人死亡。Dali號的船東為Grace Ocean。

圖為2024年3月29日，美國巴爾的摩，Dali號停駛在斷橋前。（Reuters）

法律專家說，Grace Ocean可能面臨數億美元的損失索賠。Grace Ocean在4月1日與運營Dali號的Synergy Marine聯合提交了一份請願書。

兩家公司在請願書中說，弗朗西斯斯科特基大橋的坍塌「並非它們的任何過錯、疏忽或懈怠所造成」，因此它們不應對這起災難造成的任何損失或損害承擔責任。

Grace Ocean和Synergy Marine說，如果它們必須承擔責任，賠償金額不應超過Dali號和Dali號所載貨物的當前價值。它們的賠償責任上限因此應定為4370萬美元。

美國當局4月1日為巴爾的摩港開闢一條臨時航道，方便清理坍塌大橋殘骸的船隻運行。美國官員說，這條航道只開放給負責清理作業的較小船隻，不足以讓貨船和集裝箱船通過。馬里蘭州州長摩爾透露，未來幾天，當局還會開闢另一條臨時航道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

