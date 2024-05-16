普京訪華｜俄羅斯代表團有什麼人？高官以外還有多個領域人士

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月16日至17日率團國事訪問中國，團內除了副總理、防長、外長等高官外，還有其他多個界別的人士，如鐵路局局長、央行行長、俄羅斯國家原子能集團總經理等。



這次是普京在新任期內首次出訪，根據俄衛網15日報道，中俄官員16日先舉行小範圍會談，討論包括敏感議題、經貿合作在內的一系列重要問題，隨後再舉行大範圍會談。

俄方出席會談的官員除了普京外，便有第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）、副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）、諾瓦克、薩維利耶夫、特魯特涅夫（Yuri Trutnev）、切爾內申科、央行行長納比烏林娜、俄羅斯鐵路局局長別洛澤羅夫、俄羅斯國家原子能集團總經理利哈喬夫、外經銀行行長舒瓦洛夫等官員。根據外媒照片顯示，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等人也有參與會談。

俄羅斯總統普京2024年5月16日在北京與中國國家主席習近平（不在圖內）會談（Pool via REUTERS）

據俄方指，在5月16日的晚宴上，兩方也會討論兩國外交領域合作的重要議題。除普京外，俄羅斯外長拉夫羅夫、新防長別洛烏索夫（Andrei Belousov）、俄羅斯安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）、總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）也將出席。

普京這次也帶同貿易代表團一同訪華，其中包括財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）與央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina），另有石化業及金融業的多位高層。其餘現身官員也有俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）、俄羅斯文化部長等。