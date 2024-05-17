美國少年挑戰勁辣薯片「被辣死」　法醫證高濃度辣椒素致心肺停止

曾在抖音（TikTok海外版）等社交平台曾流行的「一片薯片挑戰」（One Chip Challenge），去年造成馬薩諸塞州（Massachusetts，又譯麻省、麻州）一名14歲少年死亡。最新曝光的驗屍報告確定，他「因攝入高濃度辣椒素的食品」，導致心肺功能停止。報告指出，少年患有先天性心臟病。



因參與「一片薯片挑戰」（One Chip Challenge）不幸死亡的美國少年 Harris Wolobah。（GoFundMe 圖片）

死者為家住伍斯特市（Worcester）的中學生Harris Wolobah， 去年9月1日食用由好時（Hershey Co.）子公司Paqui生產、號稱「全球最辣」的玉米片產品後，立刻出現胃痛，後來陷入昏迷，送醫搶救不治。

包裝以類似棺材設計，每盒只有一塊、售價10美元，上面灑滿卡羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper）粉末。產品附有警告，稱僅供成人食用，應放置在兒童接觸不到的地方。Harris Wolobah去世後不久，該產品已經停售。

▼ TikTok玩命挑戰 以全球最辣的「卡羅來納死神辣椒」製成（點圖了解更多）：

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法醫辦公室的驗屍報告5月16日曝光，當局指死因早於2月27日確定，報告已於3月初提交。報告確認，攝入大量辣椒萃取物是致死原因。

根據過往報道，美國各地都有青少年參與「勁辣薯片挑戰」後不適，包括加州曾有3名高中生被集體送院。 2022年，明尼蘇達州一所學校有7名學生參加挑戰後不適，需召喚救護人員到場。

卡羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper）一度被健力士世界紀錄大全列為「全球最辣辣椒」，辣椒素含量在史高維爾指數（Scoville Scale）平均達164萬單位，最高達220萬個單位。常見的墨西哥辣椒（Jalapeño）史高維爾指數，約在2,500 至8,000個單位。