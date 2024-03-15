TikTok流行傷痕挑戰　意大利：未充分保護未成年人罰款1000萬歐元

意大利競爭局（AGCM）3月14日對中國字節跳動出售旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）處以1000萬歐元（約8500萬港元）的罰款，理由是未能充分保護未成年人。



根據俄衛網，意大利競爭局14日在一份聲明中表示：「該公司未能實施適當的機制來監控平台上發布的內容，尤其是那些可能威脅未成年人和弱勢個體的安全內容。此外，由於算法推薦，這些內容會根據用戶的使用情況被系統性地重復推薦，從而刺激用戶增加對該社交網絡的使用時長。」

罰款針對的是字節跳動集團旗下3個分支機構，即TikTok在愛爾蘭、英國和意大利的三家分公司。

聲明還稱，TikTok並未完全遵守其宣傳過的旨在讓消費者放心認為該應用是「安全空間」的指導准則。實際上，這些指導准則的執行並未充分考慮青少年用戶的易受傷害性。TikTok的推薦系統會助長「潛在危險」內容的傳播。

圖為美國眾議院2024年3月13日以壓倒性多數通過一項法案。法案將給予TikTok的中國母公司字節跳動約6個月的時間與TikTok剝離，否則將面臨禁令。圖為影片截圖。（House TV via REUTERS）

意大利政府提及年輕人通過TikTok上傳所謂的「法國疤痕」影片。這種影片的內容是年輕人用力捏自己的臉頰以至於出現淤青的痕跡。這種行為引發意大利社會的不安。

對此，TikTok發言人回應說，「我們不接受這個（處罰）決定，」並解釋說，TikTok平台早就限制18歲以下用戶發布的這種法國疤痕影片的「可見度」。

美國眾議院13日通過一項法案，該法案將迫使TikTok與其母公司字節跳動剝離關係，否則將面臨全國範圍的禁令。

中國外交部發言人汪文斌就相關問題回應說，美國眾議院通過的法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面，如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。