普京抵達哈爾濱參加俄中博覽會開幕式｜多圖

俄衛網5月17日稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）抵達哈爾濱參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕式。



博覽會5月17日在哈爾濱國際會展中心開幕。普京將在開幕式上發表演講並參觀展覽。

俄中博覽會自2014年起每年舉辦，在俄羅斯和中國輪流舉行。今年博覽會的核心活動將是第四屆俄中地方合作論壇，俄羅斯25個地區的代表將出席論壇。展覽期間將簽署地方間協議。

普京5月17日抵達哈爾濱，這是他此次對中國進行國事訪問的第二個城市。黑龍江省委副書記、省長梁惠玲赴機場迎接普京。

普京到訪哈爾濱期間，將在蘇聯紅軍烈士紀念碑敬獻花圈；出席第八屆中國-俄羅斯博覽會和第四屆俄中地方合作論壇開幕式；與中國國家副主席韓正舉行雙邊會晤；參觀俄中博覽會，參觀哈爾濱聖母守護教堂，以及訪問哈爾濱工業大學並會見該校師生。

普京5月17日繼續中國國是訪問行程，轉抵哈爾濱參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕禮：

他在香港時間5月16日凌晨乘專機抵達北京，開展他連任之後的首次外事訪問。普京16日與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強舉行會談並參加一系列重要活動。普京17日抵達黑龍江省哈爾濱繼續行程。

普京5月16日在中國進行國是訪問，其在北京的行程來到尾聲，他在前往哈爾濱前與中國國家主席習近平話別：

普京5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會：

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普京5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在中南海公園喝茶，進行非正式會談：

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普京5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京舉行會議，並簽署聯合聲明加深兩國新時代全面戰略協作夥伴關係：