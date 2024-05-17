路透社：華為開始與蘋果競爭

中國電信巨頭華為去年再次奪回自己在智能手機和消費電子市場的地位。在推出採用國產晶片的新款旗艦智能手機後，華為銷量增長迅猛。據路透社報道，華為目前與蘋果在中國智能手機市場的競爭日趨激烈。



俄衛網5月16路透社的文章指出，華為正在改變自己的零售戰略。華為正在中國大量開設新的零售店。其中的許多就位於蘋果專賣店附近。可以說，華為正在努力贏得消費電子市場的高端細分市場。消費者們給出的評價是，華為旗艦店以其耀眼的外觀和誘人的設計而吸引着越來越多的顧客。目前中國有47家蘋果專賣店，而華為專賣店僅有11家。不過據分析人士估計，這家中國電子製造商今年將開設約20家新旗艦店。

圖為2024年4月26日，中國深圳華為旗艦店外，一名女子站在熒幕前。它正在顯示華為Pura 70系列手機的廣告。（Reuters）

近年來華為面臨着美國施加的空前規模的制裁壓力。華盛頓已禁止向這家中國電子製造商供應晶片和技術。但這些困難相繼被華為克服。消息人士告訴路透社，華為已經開發出自己的晶片，推出廣受歡迎的5G 品，並在近幾個月開始積極擴大其經銷商網絡。由於華為現在能夠大批量供應產品，利潤率也不錯，經銷商又有購買華為產品的願望。

華為營銷活動的恢復無疑是對蘋果的嚴峻挑戰。互聯網數據中心（IDC） 的數據顯示，第一季度蘋果在華銷量下降6.6%，售出1080萬部。而華為第一季度智能手機銷售量增長110%，達1170萬部，超越蘋果成為中國第二大智能手機供應商。即使某些款式短缺的供應鏈問題仍然存在，但這些問題已得到較好的控制。華為新款手機受到好評。 分析師認為，這意味着華為今後將更專注於銷售可與蘋果競爭的高端產品。人們願付更多的錢購買華為的高端產品。路透社的文章最後寫道，如今已經很少有哪個品牌可以這樣誇自己。