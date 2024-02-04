重奪內地手機市場銷冠　華為9月將推Mate 70與iPhone16「硬碰硬」

市場調研機構Counterpoint Research公司4日表示，根據最新數據，華為在2024年前兩周以中國手機市場銷售第一的成績強勢回歸。2019年被制裁以來，華為銷售份額一直處於下降狀態，此次登頂標誌著其重獲冠軍寶座。

另外，據內媒披露，華為9月將再出新品Mate 70，預計與iPhone16「硬碰硬」。



據內媒《快科技》報道，Counterpoint指出，搭載華為自主研發的麒麟9000S晶片的Mate 60系列是華為近期成功的關鍵驅動因素。此外，其強大的品牌忠誠度以及HarmonyOS操作系統的成功推出也為其助力。

在高端手機市場方面，2023年，中國高端智能手機市場增長27%。雖然Apple保持市場領先地位，但從2023年第三季開始，Apple的市場佔有率開始被華為和其他中國品牌蠶食。

據報道，華為Mate 60系列於去年8月上架。有數碼產品KOL曝光，華為Mate 60系列僅用4個月，銷售量就超越了歷代所有Mate系列手機的銷售量。

市調機構Canalys亦曾表示，「華為Mate 60 Pro透過自主研發的麒麟晶片，以及衛星通話等創新功能，成為拉動華為出貨復蘇的領軍機型。」

報道還指出，為延續Mate 60系列熱潮，華為目前正在緊鑼密鼓地研發Mate 70，該系列依然將定檔9月份發布，與iPhone16系列「硬碰硬」。而且這次Mate 70系列將採用大小螢幕策略，標準版屏幕尺寸會稍小一些，給用戶多一種選擇。此外，華為將繼續推進國產替代，將搭載國產豪威一英寸感光元件，並稱性能會超越SONY IMX989。