韓國空姐網紅頭蓋骨被削　受傷吃苦故事令人心酸　網民紛打氣

韓國網紅Woozakka（禹恩彬，音譯）過去曾擔任過空姐，還靠着自己的努力考上銀行員。近日她突然透露自己年初遭遇重大事故，導致自己左半邊頭蓋骨被削除，樂觀的她拍影片與粉絲們分享自己受傷後身體機能大幅下降，她靠着毅力一路改善的過程，影片至今已有約160萬人觀看。



禹恩彬近日在YouTube頻道透露自己的遭遇，也公開頭顱手術後左側頭部凹陷的模樣。她說：「感覺我的左腦幾乎沒有骨頭了。」她坦言，術後每次照鏡子都很痛苦，平時為了保護頭部則會戴上帽子，預計後面還會有一場手術。

+ 2

禹恩彬回想起事發經過，今年1月27日準備要參加空服員演講時，突然在人行道上往後倒，導致背部和頭部遭受重大撞擊。除了腦出血、腦水腫外，背部也出現骨折。事發後她被送往醫院緊急開刀，大概有40%的左頭顱骨被暫時切除，保存在冷凍庫中，下次手術將會把頭顱骨安置回去。

此外，禹恩彬也說，術後她除了積極進行物理、職能治療外，她自己也發現有頭痛和語言障礙，例如有時會將媽媽稱作「爸爸」，或稱比自己年紀小的老公為「哥哥」，而她也對於自己此刻詞彙量不足感到相當震驚。她透露，目前靠着閲讀大量小學生、初中生和高中生的書籍來補充單字量，希望能更快克服語言障礙。

影片上線13天後，已有170萬人觀看，不少網民在留言區分享相似經歷，也熱烈地為她打氣：「保持堅強，我會在未來支持你」、「她的靈魂真美麗」、「你一定會被痊癒的」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

