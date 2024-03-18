日菲混血空姐偕母回鄉置業被殺　狠心姨母認糾黨猛刺狂毆殺至親

菲律賓裔婦人Lorry Litada攜26歲女兒Mai Motegi二月赴菲探親與置業，後在奎松省（Quezon province）失蹤，最終兩人被發現遭親姊及姊夫等人殺害。狠下殺手的竟是Lorry Litada的姐姐Ligaya Oliva Pajulas。她向警方供稱如何殘殺2名至親。



日本放送協會3月18日稱，身為26歲女死者Mai Motegi的姨媽向警方供稱，自己與丈夫等3人一起捅刺和毆打母女倆，將她們殺害。

警官根據初步消息指出，Lorry Litada胸部曾被刺傷，而Mai Motegi下巴骨折。

Lorry Litada生前在日本從事傭工工作。Mai Motegi是一名日菲混向兒，生前是全日空的空中服務員。

日媒17日稱，一名處理此案的警員稱，警方取得Ligaya Oliva Pajulas所拍認罪影片。

她在片中自稱是在2023年12月計劃作案。

Ligaya Oliva Pajulas現於奎松省一間醫院。兩女屍體被發現後，她企圖自殺，後被送入醫院。她現已被警方拘留。

埋屍點接近親戚家 警起疑

Ligaya Oliva Pajulas和老公Charlie於3月9日報警，指Lorry Litada母女2月21日起失蹤。他們此後離開那個已埋有屍體的家，開始潛逃。

菲律賓警方獲報後便展開搜索，3月14日在塔亞巴斯市（Tayabas City）社區Barangay Isabang一個間屋後院的土堆中發現發現2具女性遺體。經調查確認，兩具遺體就是Mai Motegi與Lorry Litada。

這間屋已確認是由Ligaya Oliva Pajulas擁有。警方認為她與丈夫應對兩人下落知情。

疑用電單車與行李箱搬屍

因她們最後出現的地點，以及埋屍地點距離Ligaya Oliva Pajulas的家只有15至20米，警方兩人次死起疑，對「姨媽」和「姨丈」展開調查。

警方在埋屍現場附近的橋樑下也發現母女倆生前使用的行李箱，又發現染血的毛巾與枕頭。

警方一名調查員表示，閉路攝錄鏡頭拍下的片段顯示，「姨媽」、「姨丈」和另外2名男子帶着行李箱坐在一輛三輪電單車上。

警方稱已掌握另外2名疑犯身份，但因調查仍在進行中，暫不公開

菲律賓警方發布的尋人啟事。

姨媽圖自戕送院

案情指可能是有人眼紅母女倆攜大筆現款回鄉買地買樓，對她們動了殺機。

《菲律賓星報》3月16日稱，姨媽和姨丈已被視為與本案有關的人。警方稱她與Lorry Litada曾發生爭執。

Ligaya Oliva Pajulas一名姪子稱，兩名死者生前計劃來菲置業，帶了500萬菲律賓披索（約70.3萬港元）現金前來。

警方稱，這筆錢本用於在聖納西索鎮（San Narciso）購買的房子和土地，但這筆錢已失蹤。

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