俄軍對烏克蘭東北部發動地面攻擊　普京：未有計劃佔領哈爾科夫

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）說，俄羅斯目前沒有佔領哈爾科夫市的計劃，稱俄軍上週對烏克蘭東北部發動地面攻擊，是為了阻止烏軍越境炮擊俄方地區。



綜合法媒和路透社報道，5月10日，數千名俄軍在烏東北部邊境發動猛烈攻勢，向多個城鎮和村莊發射炮火，佔領約200多平方公里的土地，這是俄軍近18個月來的最大戰事進展。

普京在中國哈爾濱對記者說：「至於哈爾科夫前線發生的事情，這是他們（烏克蘭）的錯，因為他們已經並將繼續炮擊（目標）包括別爾哥羅德在內的邊境地區的居民區。」

普京補充稱：「那裏有平民正在死去，這是顯而易見的，他們（烏克蘭）直接向市中心、居民區開槍。如果這種情況繼續下去，我們將被迫建立一個安全區。」

當被問及是否計劃佔領有逾100萬居民的哈爾科夫時，普京說：「至於哈爾科夫，目前還沒有這樣的計劃。」

但在同日早些時候，烏克蘭陸軍參謀長西爾斯基（Oleksandr Syrskyi ）表明，俄軍通過在哈爾科夫地區發動攻勢，將作戰區域擴大了近70公里，稱俄軍發動攻勢是為了迫使烏克蘭增派預備役旅投入戰鬥。

他預計，東北部地區的戰況將會加劇，因為基輔軍隊也準備在蘇梅北部地區進行防禦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

