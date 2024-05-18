斯洛伐克總理菲佐遇刺：二度接受手術預後改善　71歲疑犯首度出庭

斯洛伐克（Slovakia）總理菲佐（Robert Fico）5月15日在漢德洛瓦鎮（Handlova）出席政府會議後遇刺，中槍受傷。現年71歲的疑犯辛圖拉（暫譯，Juraj Cintula）18日首度出庭面對指控。法庭批准警方繼續拘留他。



法媒記者說，被控蓄意謀殺未遂的辛圖拉18日抵達特別法院，法庭將決定是否批准檢察官對他提出進行審前拘留的申請。

案發時辛圖拉當時對菲佐開了5槍，其中4槍擊中對方，包括腹部。

菲佐隨後被抬上直升機送院急救，接受長達5小時的手術。他現時仍在深切治療部留醫。

斯洛伐克副總理卡利尼亞克（Robert Kaliniak，暫譯）18日在菲佐就醫的醫院外交代他術後情況，稱「我們還未取勝」。他說，由於人們能因應菲佐的情況與他溝通，他不用暫代總理職務。

菲佐17日再接受2小時的手術，改善他的康復前景。卡利尼亞克說：「我們正在成功地逐漸接近正面的預後。」

菲佐現時清醒，但卡利尼亞克說，他未來數天都不會被轉移至首都布拉迪斯拉發（Bratislava）。他指菲佐的狀況不允許人們將他送往首都的醫院去，他的狀況仍很嚴重。