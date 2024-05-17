斯洛伐克總理遇刺｜能說話但情況仍危急　菲科與槍手同屬親俄立場

中歐國家斯洛伐克總統當選人佩萊格​​里尼在探視遇刺的總理菲科（Robert Fico）後說，菲科已經可以說話，但是情況仍然「非常艱難」。身中多槍的菲科一度生命垂危。



法媒報道，佩萊格​​里尼（Peter Pellegrini）星期四（5月16日）在醫院外告訴記者：「他只能說幾句話。他真的很疲倦……情況仍是很危急。」

59歲的菲科（Robert Fico）星期三（15日）在漢德洛瓦鎮（Handlova）召開政府會議後於人群中行走時突然遭一名71歲男子近距離槍擊。菲科與槍手同屬親俄立場。

內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok) 告訴記者，此前一天意圖槍殺總理菲科的一名男子被控謀殺未遂。他說：「警方正在就單一線索調查這起襲擊事件，嫌疑人已被控預謀殺人未遂。」他補充說，這次襲擊是「出於政治動機」。

埃斯托克說：「這是一頭獨狼，總統選舉後，他的行動加速了，因為他對選舉結果不滿意。」

彭博社報道，斯洛伐克國防部長羅貝爾特·卡利尼亞克（Robert Kalinak）星期四對廣播機構說，菲科現在狀況已經穩定。防長說：「不幸的是，鑑於傷口複雜，他的情況仍然非常嚴重，但我們將能控制住情況。」

斯洛伐克民族主義左派政府的候選人佩萊格​​里尼4月7日在總統決選勝出，鞏固了親俄羅斯的菲科政權。他是菲科的政治盟友。佩萊格​​里尼呼籲各政黨暫停歐洲議會大選的競選活動。歐洲議會選舉將於6月初登場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

