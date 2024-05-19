中國與古巴恢復直航　即日起中國公民可免簽入境古巴

據新華社報道，一架由中國國際航空公司營運的波音787-9客機5月17日下午在古巴首都哈瓦那（Havana）何塞·馬蒂國際機場（José Martí International Airport）降落，標誌著北京-馬德里-哈瓦那直飛航班成功復航。古巴旅遊部長加西亞（Juan Carlos García Granda）同日宣布，即日起持普通護照的中國公民可免簽入境古巴。



當地機場為接載近120名中國乘客的航班舉行水門歡迎儀式歡迎航班抵達，古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero Cruz）在機場迎接。馬雷羅在機場舉行的慶典上表示，在雙方不懈努力下，中古直航復航終於夢想成真，這也是兩黨、兩國政府和人民關係不斷加強的結果。古巴旅遊部長加西亞在儀式上宣布，即日起持普通護照的中國公民可免簽入境古巴。

古巴總理馬雷羅與中國駐古巴大使馬輝5月17日在歡迎中古航班復航儀式上剪綵 （中國駐古巴大使館官方網站）

中國駐古巴大使馬輝在儀式上表示，中古恢復直航將是深化旅遊合作、助力古巴經濟復蘇的實際舉措，共建中古命運共同體邁出了堅實一步。期待兩國政府部門和企業繼續通力合作，使「説走就走的旅行」成為現實，續寫兩國人民相知相伴、兩國文化交流互鑒、兩黨兩國特殊友好關係不斷得到新發展的精彩篇章。

乘搭該航班的浙江籍旅客王艷表示，之前從中國前往古巴需要轉機且轉機時間較長，這趟直航航班無需旅遊簽證和過境簽證，更加方便中國遊客前往該地。

古巴總理馬雷羅與中國駐古巴大使馬輝5月17日在哈瓦那何塞·馬蒂國際機場，歡迎航班到達（中國駐古巴大使館官方網站）

國航方面則表示，中古航線每周兩班，全程約1.3萬公里，飛行時間約24小時。這是繼4月底復航北京-馬德里-聖保羅航線之後，國航正式復航的又一條跨三大洲長途航線。