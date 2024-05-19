美國中央司令部：也門胡塞武裝發射導彈擊中運油船

美國中央司令部（CENTCOM）表示，伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）5月18日在也門（Yemen）紅海（Red Sea）沿岸發射反艦導彈擊中一艘懸掛巴拿馬國旗的運油船，猶幸船員能夠及時恢復船上電力並繼續正常航行。



路透社報道，美國中央司令部在其社交平台X發布的聲明中表示，胡塞武裝於18日凌晨1 時向一艘懸掛巴拿馬國旗，但由希臘擁有的名為M/T Wind的運油船發射一枚反艦導彈，導致船身入水以及推進和轉向系統失靈，襲擊並沒有造成船上任何人員傷亡。

聲明稱，由美國領導的海上聯盟的一艘船隻就事件即時作出反應，但其後得知船員能夠及時恢復動力和轉向，該運油船「依賴自身的力量重回原定的航線」。

美國中央司令部同時表示：「由伊朗支持的胡塞武裝持續採取惡意和魯莽的行為，威脅到地區穩定，並危及紅海和亞丁灣海員的生命。」

這次襲擊是胡塞武裝過去數月來對紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）航行船隻發動的新一輪襲擊。

英國情報公司安布里（Ambrey）則表示，該船之前在俄羅斯新羅西斯克（Novorossiysk）的黑海港口碼頭裝載石油，原定正開往中國。