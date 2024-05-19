OpenAI前資深員工狠批公司只顧開發「光鮮產品」　漠視安全隱患

OpenAI 的一名前資深研究員萊克（Jan Leike）表示，這家以開發ChatGPT而聞名的公司將開發「光鮮的產品」置於安全之上，並透露他與公司在關鍵目標上的分歧達到「臨界點」後辭職。



作為 OpenAI 超級對齊（Super Alightnment）的前部門聯席主管，Jan Leike 是集團旗下在人工智能安全領域關鍵的研究員，確保強大的人工智慧系統遵循人類的價值觀和目標。 他離職的時間點極其微妙，因為下週首爾將舉行一場全球人工智能峰會，屆時政界人士、專家和技術高管都將在會上討論對人工智能技術的監管問題。

在這家總部位於三藩市的企業剛推出其最新的人工智能模型 GPT-40 幾天後，萊克選擇請辭。 他的離職意味著，在OpenAI 聯合創辦人兼超級對齊部門聯席主管蘇茨克韋爾（ Ilya Sutskever） 辭職後，再有兩名資深安全研究人員於本週離職。

萊克在5月17日發布的X帖文中詳細說明他離職的原因，他在帖子中表示，有關人工智能安全的企業文化已變得無足輕重。「在過去的幾年裏，安全文化和工作流程已經讓位給光鮮的產品，」他寫道。

OpenAI成立的目標是透過人工智慧（公司內部將其描述為「通常比人類更聰明的人工智能系統」）造福全人類。 萊克在他的X貼文中表示，在過去一段時間以來，他一直與 OpenAI的管理層就公司應該優先處理的工作出現分歧，但這個僵局「終於來到臨界點」。

萊克表示，在成功開發 Dall-E圖像生成器和 Sora 影片生成器的基礎上，OpenAI 應該投放更多資源確保下一代人工智能模型的安全、為社會帶來正面影響及其保密性和安全性。

他指出：「這些問題很難解決，我擔心我們無法實現這一目標。」他補充說，他的團隊要進行研究變得「越來越困難」。

「建造比人類更聰明的機器本質上是一項危險的工作。 OpenAI代表全人類肩負著巨大的責任。他強調 OpenAI 必須成為一家安全至上的通用人工智能（AGI，全稱 Artificial General Intelligence) 企業。

OpenAI行政總裁爾特曼（Sam Altman） 在X上發文回應萊克的帖文，感謝他的對公司在安全文化方面的貢獻。

「他是對的，我們還有很多事情需要做； 我們致力於做到這一點，」他寫道。

身兼OpenAI首席科學家的蘇茨克韋爾在宣布離職的X貼文中寫道，他相信OpenAI 在目前的管理層領導下「將打造出既安全又有益的 AGI」。 在去年11月，蘇茨克韋爾最初支持解除奧爾特曼作為OpenAI行政總裁的職務，但在公司內部發生了幾天的騷亂後，他又支持讓奧爾特曼復職。

就在萊克發出警告之際，一個國際人工智能專家小組發布了首份有關人工智能安全的報告，該報告指出，對於強大的人工智能系統是否能夠迴避人類控制的可能性存在分歧。 然而，這份報告提出，監管機構可能會因科技的快速進步而變得落後，並警告「科技進步的步伐與監管反應的步伐之間可能存在差距」。