警隊以全球首個執行救援人工智能應用程式　奪先進技術最佳應用奬

香港警務處於本月14至17日首次參加由「世界關鍵通訊協會」在杜拜舉辦的「2024世界關鍵通訊大會」，警隊為唯一入選的香港代表身份，以全球首個專門執行救援工作的人工智能緊急救援應用程式「HKSOS - RescueAI」獲得「先進技術最佳應用奬」。



由「世界關鍵通訊協會」在杜拜舉辦的「2024世界關鍵通訊大會」，今年的主題為「保障社會與產業安全」。來自全球約80個國家和地區、超過130個參展單位和數以千計的通訊業界人士聚首交流及討論，共同體驗最前瞻的關鍵通訊設備和應用。

警隊共3個參展項目取得入圍資格 合共獲得9項國際奬項

警隊作為唯一入選的香港代表，以全球首個專門執行救援工作的人工智能緊急救援應用程式「HKSOS - RescueAI」獲得「先進技術最佳應用奬」。警務處資訊系統部助理處長關翠貞指，是次奬項將警隊數碼警政發展帶進新的國際領域，研發團隊深受鼓舞。

警隊有共三個參展項目取得入圍資格，分別是「HKSOS緊急救援應用程式和智慧搜救系統」入圍「公共安全最佳應用獎」；以及「HKSOS - RescueAI」和「Signal Radar 搜救無人機」入圍「先進技術最佳應用獎」。至今，上述三項發明已合共獲得九項國際奬項。

「HKSOS - Rescue AI」奪「先進技術最佳應用獎」 說好香港故事

警方指，「HKSOS - Rescue AI」憑重塑傳統救援工作模式的先進技術在九名決賽名單中脫穎而出，成功奪得「先進技術最佳應用獎」，確認本港創新科技的應用和發展，獲得國際肯定，成功說好香港故事。

「HKSOS – RescueAI」 的獨特設計旨在與HKSOS相互合作，透過提供即時動態的救援情報來加速搜救任務，與其他傳統救援模式相比，特別在複雜的地形環境中，縮短了到達求助人位置所需的時間。「HKSOS - RescueAI」精簡了搜救工作流程，減少救援時間，增加拯救生命的機會。