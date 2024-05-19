美國大選｜對拜登處理加沙與校園示威方式　民主黨支持者嚴重分歧

最新的民調顯示，美國民主黨的支持者對總統拜登（Joe Biden）處理加沙戰爭和美國校園抗議活動的方式，看法嚴重分歧。



路透社和益普索（Ipsos）本月7日至14日進行的民調顯示，在受訪傾向支持民主黨的選民當中，約44%表示不贊成拜登處理危機的方式。這意味，這些選民在11月的總統選舉中可能不會投票給拜登。

路透社報道指出，考慮到拜登與共和黨籍前總統特朗普目前支持率不相上下，這顯然是拜登應該關注的問題。

以巴衝突：圖為2024年5月6日，以色列發動襲擊後，加沙地帶南部拉法地區冒出濃煙。（Reuters）

儘管以色列在加沙地帶展開的軍事行動造成大量平民傷亡，但拜登仍繼續向以色列提供武器，這不只使美國在國際上被批評，拜登在民主黨內也遭到一些黨員的嚴厲批判。以色列堅持不肯放棄大舉進攻加沙南部城市拉法的計劃，拜登因此暫停向以色列運送3500枚重磅炸彈，但卻繼續提供其他武器。

美國高等院校的親巴勒斯坦反戰示威至今未停歇，許多地方還因為警察入校清場而釀成暴力衝突。反戰學潮還溢出大學校園外，這幾個月來，抗議者也頻頻在多個公共活動現場宣泄對拜登政府的不滿。

這一連串的示威抗議顯示，拜登並沒有實現他的2020年競選承諾，即要撥亂反正，將特朗普治理下混亂的社會治安恢復平和穩定。

2024年3月9日，美國總統拜登在美國佐治亞州亞特蘭大Pullman Yards舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

在這個民調中，約有38%受訪傾向民主黨的選民，支持大學和城市因加沙問題而舉行挺巴示威；另38%表示不支持。此外，約41%肯定拜登對反戰抗議活動的處理方式，51%不贊同。

整體而言，在登記選民當中，只有34%贊成拜登對以哈戰爭的處理方式。

民調專家舍恩指出，拜登正逐漸失去左翼、右翼和中間派選民的選票，在擁有大批阿拉伯裔人口的搖擺州密歇根州，加沙問題可能對拜登的選情造成嚴重衝擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

