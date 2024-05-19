以色列繼續進攻加沙　70餘目標受襲　聯合國官員：80萬人逃離拉法

聯合國說，在以色列軍隊對哈馬斯武裝分子的打擊下，目前有80萬人被迫逃離了加沙地帶南部城市拉法（Rafah）。



法媒報道，以色列軍方5月18日空襲加沙各地的70多個目標，地面部隊則在拉法東部進行精準打擊，打死大量武裝份子，並發現數十個隧道豎井。

圖為2024年3月7日，加沙拉法（Rafah），流離失所的巴人等待接受聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的援助。（Reuters）

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）當天在社媒平台上說：「自以軍5月6日在拉法開始軍事行動以來，已有80萬人被迫逃離。」

↓↓拉扎里尼在社交平台發文形容加沙「沒有任何安全區」↓↓

拉扎里尼說，巴勒斯坦平民正在逃往沒有供水和適當衛生條件的地區。

援助組織說，以色列不顧國際社會的壓倒性反對，在停火談判停滯不前之際發動拉法入侵，加劇了本就嚴峻的人道主義危機。

拉法口岸是人道主義援助的重要通道，自以色列在拉法發動行動以來，該口岸一直處於關閉狀態。

此外，由於戰事，進入加沙的主要陸路過境點已經關閉，或只能以有限的能力運行。一些援助物資開始通過美國建造的臨時浮動碼頭進入這塊飛地。

以色列軍方說，目前有310個貨盤開始上岸，這是人道主義援助首次通過浮動碼頭進入加沙。衛星圖片則顯示，18日有10多輛卡車在進港公路上排隊等候。

未來幾天料將有約500噸援助物資運往加沙

美軍中央司令部說，未來幾天內，預計將有約500噸援助物資通過臨時浮動碼頭運往加沙。

然而，聯合國機構和人道主義援助組織警告稱，海運和空運無法取代更有效率的卡車車隊。聯合國還多次警告加沙饑荒迫在眉睫。

2023年10月7日，哈馬斯對以色列發動襲擊。據以色列官方數據統計，襲擊造成1170多人死亡，其中大部份是平民。哈馬斯還擄走252名人質，其中部份人質在11月臨時停火期間獲釋，目前仍有124人被扣押在加沙，包括以軍稱已死亡的37人。

以色列隨後對哈馬斯控制的加沙地帶展開持續打擊。據當地衛生部門18日通報，以軍長達七個多月的襲擊已在加沙造成至少3.5萬人死亡，其中大部份是平民；過去24小時內，就有至少83人喪生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

