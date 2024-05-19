以色列3人戰時內閣分歧白熱化　2人先後公開表不滿　甘茨揚言辭職

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）爆發戰爭後，以色列設立3人戰時內閣，但內閣分歧逐漸白熱化，繼成員之一的防長加蘭特（Yoav Gallant）公開質疑總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的加沙戰後計劃，另一成員甘茨（Benny Gantz）5月18日更下通牒，要求政府6月8日或之前就加沙的戰後安排達成協議，否則他會退出戰時內閣。



以色列的戰時內閣有3名內閣成員，包括內塔尼亞胡、加蘭特與前防長甘茨。另有兩名觀察員。

加蘭特之前在15日發布錄製的發言，質疑內塔尼亞胡的加沙戰後計劃，公開要求對方表明「不會軍事統治加沙」。天空新聞（Sky News）指，雖然外界早知內塔尼亞胡與加蘭特之間的不合，但把分歧公開仍是令人意外的舉動。

以巴衝突：2024年3月1日，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）參與人質家屬的遊行。（Reuters）

在此之後，甘茨也公開表達不滿，他18日向傳媒稱，要求總理內塔尼亞胡就加沙的戰後安排達成協議。他要求戰時內閣6月8日或之前同意加沙戰後安排的六項計劃，警告內塔尼亞胡假如帶領國家走向深淵，自己就會被迫率領立場中間的以色列韌性黨（Israel Resilience Party）退出戰時內閣。

報道指，甘茨提出的六項計劃包括爭取人質獲釋、以色列負責加沙安全，同時設立歐美、阿拉伯及巴勒斯坦模式的臨時政府、加沙非軍事化、將服兵役規定擴展至包括極端正統猶太人在內的所有以色列人、支持與沙特阿拉伯建立正常關係等。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2024年4月在耶路撒冷舉行的美國主要猶太組織主席會議上發表演說。（Reuters）

內塔尼亞胡的辦公室其後回應指，甘茨的六點計劃只會為以色列帶來敗戰及放棄大部分人質，並令哈馬斯完整無缺及建立巴勒斯坦國。聲明同時質疑甘茨是否有決心消滅哈馬斯兵力、反對巴勒斯坦自治政府進駐加沙，以及反對成立巴勒斯坦國。

辦公室稱，內塔內亞胡認為戰時內閣對達成包括釋放人質在內的戰爭所有目的非常重要，亦期待甘茨可以在有關問題上公開澄清立場。