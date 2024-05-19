菲律賓總統：正在調查中方所稱與菲官員錄音

中國駐馬尼拉大使館據稱有一段與菲律賓軍官就南中國海領土爭端達成協議的電話錄音，菲總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）說，正在調查此事。



彭博社報道，小馬可斯星期六（5月18日）在總統辦公室發送的一封電子郵件中說，當局正在調查所謂菲中官員就南中國海領土爭端中達成協議的錄音。「我們正在調查此事，因為事實是，有人提到了一盤錄音帶，而這盤錄音帶證實有這一項協議。」

彭博社本月早些時候引述中方官員的話稱，中國政府可能很快會公布一份據稱是與菲軍方官員通話的錄音。

報道說，中國官員提供的通話文字記錄顯示，菲海軍中將卡洛斯據稱在今年1月3日的一次通話中，同意採用「新模式」處理對仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）的補給。

菲律賓總統小馬可斯2023年12月17日在日本東京出席東盟-日本紀念峰會。（KAZUHIRO NOGI/Pool via REUTERS）

但菲外交部已多次表明，沒有與中國就阿雲津礁達成任何協議，並強調只有總統小馬可斯有權代表菲方就西菲律賓海和南中國海相關事務簽署協議。

菲國家安全顧問阿諾呼籲，將泄露中國使館與菲海軍將領通話內容的中國外交官驅逐出境。

菲武裝部隊上周說，不會對卡洛斯展開調查。不過，菲軍方星期六宣佈一份人事調動，卡洛斯將不再擔任巴拉望島西部司令部司令。巴拉望島西邊是菲律賓和中國之間有主權爭端的南沙群島海域。

小馬可斯在聲明中說，在親耳聽到錄音內容之前，很難得出結論。

他表明：「錄音由中國大使館和中國政府掌握。因此，在他們公布錄音內容之前，我們很難相信並接受存在協議的說法。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

