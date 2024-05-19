菲律賓撤換負責南海事務司令　涉中菲「錄音門」

菲律賓與中國的南海爭端升溫之際，菲律賓軍方宣佈，已撤換負責南海事務的菲律賓西部司令部司令。



根據菲律賓軍方5月18日發表的聲明，海軍少將托雷斯（Alfonso Torres）將接替海軍中將卡洛斯（Alberto Carlos），擔任巴拉望島西部司令部司令。巴拉望島西邊是菲律賓和中國之間有主權爭端的南沙群島海域。

聲明指出，此次人事調動是「軍隊內部領導層和關鍵職位不斷變化的一部分，這對軍隊適應不斷變化的安全環境和有效應對新出現的挑戰是必要的」。

彭博社5月7日引述中國官員提供的通話文字記錄，顯示卡洛斯在今年1月3日的一次通話中，同意採用「新模式」處理對仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）的補給。但菲外交部已多次表明，沒有與中國就阿雲津礁達成任何協議，並強調只有總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）有權代表菲方就西菲律賓海和南海相關事務簽署協議。

圖為2024年3月19日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）。（REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool/File Photo）

菲國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）還呼籲將泄露中國使館與菲方海軍將領通話內容的中國外交官驅逐出境。菲武裝部隊5月10日還表明，不會對中方聲稱出現在錄音中的卡洛斯展開調查，不料卡洛斯最終還是被撤職。

菲總統小馬可斯5月18日在菲律賓軍事學院結業典禮上致辭時就誓言，馬尼拉將積極捍衛領土。

他表示，菲律賓正面臨「國際公認原則被公然無視」的情況，他命令畢業學員保衛人民和國土安全、堅強抵禦威脅。「面對不尊重我們領土完整的入侵者，我們將積極捍衛屬於我們的領土。」

小馬可斯也指出，作為遵守規則的國際社會一分子，菲律賓將依循國際法對付入侵者。他沒有點名入侵者是誰，但菲中過去一年多在南中國海一再發生摩擦。中國船隻在有爭議水域攔截菲律賓船隻、對菲船隻使用高壓水炮，還造成菲人員受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

