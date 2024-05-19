沙利文會見沙特王儲　討論美沙雙邊協議以巴戰爭

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會見沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），雙方討論了一項內容廣泛的雙邊協議，以及以色列在加沙的戰爭。



路透社引述沙特國家媒體報道，沙利文5月19日在沙特城市宰赫蘭（Dhahran）與穆罕默德王儲舉行會晤。一份官方聲明稱，會議審查了兩國戰略協議草案的半定稿，該草案即將定稿。

美國希望促成沙特和以色列關係正常化，並一直在與沙特討論美國的安全保證和民用核援助問題，這是沙以關係正常化更廣泛協議的一部份。

美國國務卿布林肯於2024年4月29日在沙特阿拉伯利雅德會見沙特外長費薩爾親王。（Reuters）

聲明說，穆罕默德王儲與沙利文還討論了為以色列和巴勒斯坦找到實現兩國解決方案的可靠途徑、停止對加沙哈馬斯武裝分子的戰爭，以及為人道主義援助的進入提供便利的必要性。

白宮17日說，沙利文將訪問沙特和以色列，討論雙邊和地區事務，包括加沙問題，以及實現該地區持久和平與安全的努力。

沙特是全球最大的石油出口國。美國和沙特的核協議主要旨在建設發電廠，而沙特正致力於為一項雄心勃勃的長期計劃生產大量可再生能源，並減少碳排放。

不過，批評人士認為，儘管美沙達成的協議都規定了防止核武器的保障措施，但沙特仍可能想要獲得核專業知識，以便有朝一日希望發展核武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

