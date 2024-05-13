布林肯發表美國迄今對以色列最強烈公開批評　沙利文挺打擊哈馬斯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月12日發表拜登政府迄今為止「最強烈的公開批評」。他說，以色列尚未有保護拉法約140萬巴勒斯坦平民安全的可靠方案，警告如果以色列對拉沙發動大規模攻勢，卻未能剿滅哈馬斯武裝分子，可能引發動亂。



布林肯接受電視節目訪問時，為美國暫停向以色列供應彈藥辯護，重申以色列須制定保護拉法平民的方案，又稱哈馬斯武裝分子正在返回加沙北部地區，如果以軍不清除哈馬斯在那裡的勢力，卻對拉法的攻勢，將對平民造成可怕的傷害。

以巴衝突：2024年5月12日，以色列與哈馬斯之間持續衝突，加沙北部遭轟炸後濃煙滾滾。（Reuters）

白宮同日發聲明稱，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）的通話中，提出了替代行動方案。

《以色列時報》當地時間5月12日稱，沙利文在以色列陣亡將士紀念日這一天和哈內格比通電話，代表總統拜登（Joe Biden）和美國人民表示哀悼。

美方通話記錄顯示，沙利文重申「美國對以色列安全和在加沙擊敗哈馬斯的堅定承諾」，而在哈內格比證實「正考慮進攻拉法」時，他又重申拜登政府對於以色列計劃對拉法發動重大進攻的擔憂。