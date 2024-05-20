伊朗總統直升機硬著陸｜美國等多國表關切　歐盟俄羅斯施援

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機，5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）硬着陸。路透社引述伊朗官員稱，總統萊希與外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）性命處於危險中，美國、阿塞拜疆、沙特阿拉伯、伊拉克、土耳其、俄羅斯、土耳其、卡塔爾等多國對事件表示關切。



歐盟委員會應伊朗政府的要求，緊急啟動並提供衛星測繪服務，協助伊朗的搜救行動。土耳其政府宣布應伊朗政府的要求，派出一架夜視搜救直升機及搜救部隊前往現場協助搜救行動。俄羅斯政府宣布，按照總統普京的指示，將派出2架先遣飛機、1架直升機和50名職業山區救援人員前往伊朗協助搜救行動。



直升機起飛前及搜救現場畫面：

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據俄衛網報道，俄羅斯政府宣布按照總統普京的指示，將派出2架先遣飛機、1架直升機和50位職業山區救援人員前往伊朗大不里士（Tabriz）協助搜救行動。

土耳其政府表示，應伊朗政府的要求，已派遣一架夜視搜救直升機、32 名搜救人員、6 架車輛前往伊朗協助搜救伊朗總統萊希和外交部長。

歐盟委員會危機管理專員萊納爾契奇（Janez Lenarcic）在其社交平台X上表示，歐盟委員會應伊朗政府的要求，啟動並提供哥白尼計劃（Copernicus EMS）衛星測繪服務，協助伊朗的搜救行動。

美國國務院表示，密切關注事件，總統拜登（Joe Biden）已接獲匯報。伊拉克政府表示，已指示內政部、紅新月會和其他相關機構向鄰國伊朗提供協助，以搜尋伊朗總統的直升機。

萊希是前赴伊朗與阿塞拜疆邊境，與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會面後出事。阿利耶夫表示，對直升機迫降的消息深感不安，他為萊希和隨行代表團祈禱，作為鄰國、朋友和兄弟國家，阿塞拜疆願隨時準備提供一切所需援助。

內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）向國營電視台證實，載有萊希的機隊在結束到訪阿塞拜疆邊境後，回程途中有一架嚴重墜落，當局正在等待進一步的細節。 伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）下令，動用軍隊和革命衛隊的所有資源搜救。

在此之前，伊朗法爾斯通訊社（FARS）公開呼籲伊朗人為萊希祈禱。國家電視台已停止了所有常規節目，播放全國各地為萊西舉行的祈禱活動，並在螢幕的一角直播救援隊在大霧中徒步搜索山區的情況，畫面顯示非常大霧。伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）播出民眾為總統祈禱的片段：