印度伊朗簽署10年恰巴哈爾港營運協議　印媒：抗衡瓜達爾港

據伊朗英語新聞電視台（PressTV）5月13日報道，伊朗和印度當天簽署了一份為期10年的合同，將伊朗南部的恰巴哈爾港（Chabahar）交給印度開發和運營。通過發展恰巴哈爾港，印度希望利用伊朗的運輸網絡加強與阿富汗及中亞地區的貿易往來。



印度《經濟時報》等印媒宣稱，這是印度首次獲得海外港口的管理權，是對伊朗的一次重要地緣政治接觸，將幫助印度政府「抗衡」中國的「一帶一路」倡議以及中國和巴基斯坦合作的瓜達爾港項目，使印度繞過巴基斯坦進入中亞。

當地時間5月13日，伊朗道路和城市發展部長巴茲帕什與印度港口、船運和水道部長索諾瓦爾在德黑蘭簽署了協議，雙方同意印度港口全球公司（IPGL）與恰巴哈爾港建立夥伴關係。

恰巴哈爾港位於伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省南端、阿曼灣東北部，地處南亞、西亞、中亞和印度洋的交會之地，地理位置極為重要。

伊朗和印度當天簽署了一份為期10年的合同，將伊朗南部的恰巴哈爾港（Chabahar）交給印度開發和運營。圖為2023年4月19日，印度國旗飄揚在位於印度孟買總部的印度證券交易委員會 (SEBI) 新標誌前。(REUTERS)

根據這項協議，伊朗港口與海事組織將把恰巴哈爾港的部份貨運和集裝箱碼頭移交給印度運營，為期10年。合同總價值約3.7億美元，印度需投資1.2億美元用於港口的戰略設備供應，並為港口的交通基礎設施建設融資2.5億美元。

巴茲帕什表示，恰巴哈爾港可以成為地區發展的焦點，「我們對這項協議感到高興，我們對印度很有信心。這項協議是兩國貿易進一步發展的起點，通過恰巴哈爾港，印度可以將便利地進入阿富汗和中亞、土耳其、阿塞拜疆以及歐洲。」

索諾瓦爾則稱讚這項協議是印度和伊朗之間「持久信任和夥伴關係」的象徵。他表示：「考慮到兩國共同進入地區市場的利益，伊朗和印度正尋求儘可能地開發恰巴哈爾港。恰巴哈爾港不僅僅是印度和伊朗之間的通道，它也是連接阿富汗和中亞國家的重要貿易動脈。」

路透社援引一名印度官員的話稱，IPGL在2018年底首次參與恰巴哈爾港運營，此後處理了超過9萬標準箱的集裝箱運輸和超過840萬噸散貨。這名官員說，總共有250萬噸小麥和2000噸豆類通過恰巴哈爾港從印度運往阿富汗。

伊朗英語新聞電視台指出，印度2016年同意為伊朗港口開發提供資金，但由於美國退出伊核協議後重新對伊朗實施了一系列制裁，這一進程很快陷入停滯。

印度媒體則形容這是印度與伊朗的一次「重要地緣政治接觸」。印度《經濟時報》報道稱，這是印度首次取得海外港口的管理權，印度希望利用恰巴哈爾港建立一條從印度經過伊朗抵達俄羅斯的運輸路線，為印度提供繞過巴基斯坦進入阿富汗和中亞的渠道。

《經濟時報》稱，由於恰巴哈爾港是連接印度與阿富汗、中亞和歐亞的關鍵紐帶，取得該港口的運營權將幫助印度「抗衡」中國的「一帶一路」倡議以及中國和巴基斯坦合作的瓜達爾港項目。印度一直試圖說服中亞國家，恰巴哈爾港是中亞進入印度洋的「更好選擇」。

印度《明特報》也宣稱，印度在伊朗有重大投資計劃，主要集中在恰巴哈爾港，印度希望利用該港口取得對中國和巴基斯坦的「戰略優勢」。

巴基斯坦瓜達爾港是「一帶一路」重要項目中巴經濟走廊的起點，圖為2014年8月18日，瓜達爾港及瓜達爾市的航拍照片。（新華社）

瓜達爾港與恰巴哈爾港的海上距離僅有100多公里。位於巴基斯坦西南部的瓜達爾港是天然的深水不凍港，地處西亞、中亞和南亞交會之地，靠近重要的國際航線。作為中巴經濟走廊龍頭項目，經過兩國不懈努力，瓜達爾港的建設運營取得長足進展。

據巴基斯坦《國家報》報道，統計數據顯示，2023年上半年，瓜達爾港完成集裝箱吞吐量1162標準箱、散貨吞吐量50.68萬噸。隨着農產品等散貨、化肥和日用品等集裝箱貨物以及液化石油氣等大宗商品的業務量持續上升，未來瓜達爾港有望在地區和全球貿易中發揮更大作用。

巴基斯坦智庫全球絲綢之路研究聯盟創始主席扎米爾·艾哈邁德·阿萬表示，通過海、陸、空的互聯互通，瓜達爾港正逐漸成為一個區域物流樞紐，有效地連接中東、中亞和中國，這將為巴基斯坦和地區國家的發展創造機遇。

2023年10月，中國和巴基斯坦發表聯合聲明，雙方認為，瓜達爾港是地區互聯互通的重要節點，同意加快推進瓜達爾港配套設施建設，重申將瓜達爾港建設成為高質量港口、地區貿易中心和互聯互通樞紐。

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