拜登亞特蘭大出席學院畢業禮　挺巴師生背向以示抗議

美國總統拜登（Joe Biden）5月19日出席佐治亞州（Georgia）亞特蘭大莫爾豪斯學院（Morehouse College）的畢業典禮，致辭時呼籲加沙「立即停火」。其言論獲部份學生鼓掌認同，但亦有部份師生轉身背對著拜登以示抗議，一名畢業生更短暫舉起巴勒斯坦旗，反對他支持以色列的立場。



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這是美國校園近期爆發反對加沙戰事的示威以來，拜登與學生的最直接接觸。拜登致辭時表示：「加沙和以色列發生的事情令人心碎。」他補充道：「這是加沙的人道主義危機，這就是為什麽我呼籲立即停火的原因，停止戰鬥並將人質帶回家。」

該校校長托馬斯（David Thomas）早前曾稱，如果畢業禮受到干擾，他將關閉儀式。但媒體指出，雖然有學生以背對拜登作為抗議，部份人轉過椅子維持坐著，但背向拜登，也有少數人站起來背對拜登。但媒體並未造成混亂，而且幾乎無聲無息。