阿根廷總統暗諷西班牙首相妻貪腐　馬德里召回大使並促道歉

正身在西班牙訪問的阿根廷總統米萊（Javier Milei），5月19日在馬德里一場活動中，於未開名的情況下暗指西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）的妻子「貪腐」。西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）同日宣布，召回駐阿根廷大使以示抗議，同時要求米萊公開道歉。



阿爾瓦雷斯指出，一名現任總統於訪問西班牙期間，侮辱西班牙和西班牙首相，令人無法接受，斥此舉打破所有外交慣例，以及和國家之間的最基本規則。

阿爾瓦雷斯直言，米萊的行為令兩國關係帶到最近史上最壞時刻，並因為這個原因，西班牙將無限期召回駐阿根廷大使。他同時要求米萊公開道歉，否則馬德里政府將會「採取一切合適手段，以捍衛國家主權和尊嚴」。

西班牙極右聲音黨（VOX）當日舉行右翼領導人會議，獲邀出席活動的米萊暗示，桑切斯的妻子Begona Gomez是一名「貪腐的婦人」。雖然他沒有點名兩人，但提到有人花了5天時間思考是否辭職。

西班牙首相桑切斯 （Reuters）

路透社報道，自稱「無政府資本主義者」的米萊此行打破外交儀節，拒絕會見西班牙國王國王菲利浦六世（King Felipe VI）和桑切斯。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，任何攻擊政治領袖家族成員的作法，在歐洲文化均無法接受。