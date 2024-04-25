妻子涉貪受查　西班牙首相桑切斯考慮辭職

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）4月25日表示因妻子戈麥斯（Begoña Gómez）被指涉貪受調而考慮辭職，29日公布決定。



戈麥斯被右翼組織舉報涉嫌利用首相夫人身份影響多宗商業交易。西班牙法院宣布會檢視指控，再決定是否繼續調查抑或駁回。

桑切斯指摘在野黨試圖通過人身攻擊妻子，迫他放棄政治，稱她會與司法部門合作，澄清失實指控，但他同時指出，事件令他反思自己應否繼續領導政府，未來數天將暫停履行公職，下週一公布是否續任首相。

西班牙政府因應桑切斯此舉召開緊急會議，分析形勢並考慮政府的下一步。

現年52歲的桑切斯在X（前稱Twitter）上發布公開信稱，由於他和妻子最近幾週受到的攻擊，他取消未來幾天的所有公開露面以思考形勢，29日宣布他的決定。



桑切斯1972年2月29日在馬德里出生，父母是普通工人家庭的成員。他2000年加入西班牙工人社會黨（PSOE）並開始從事政治活動，2014年當選為黨主席，開始擔任領導職務。

桑切斯2014年至2016年期間擔任西班牙工人社會黨主席，2016年因黨內分歧辭去職務，但在2017年的黨內選舉中再次當選為主席，2018年6月成為西班牙首相。

他在2023年連任。倘若他辭職，西班牙或需提前大選。