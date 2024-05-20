伊朗總統死於空難｜疑似現場高清照曝光　屍橫遍野燒至難以辨認

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）等人5月19日乘直升機往伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）出席水壩落成儀式，豈料回程途中出事，直升機在濃霧中於山區「硬着陸」，。同機的阿卜杜拉希揚與7名隨扈同告罹難。



伊斯蘭革命衛隊附屬伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，這是墜機現場的第一手圖片：

萊希所乘直升機起飛前，以及搜救現場畫面：

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美媒20日援引伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，直升機上共載有9人。除伊朗總統萊希外，還包括伊朗外長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省長馬利克・拉赫馬蒂這兩名官員。此外，還有一名伊瑪目，以及5名機組人員和安保人員。此外，美媒還報道說，伊朗伊斯蘭革命衛隊在其新聞網站Sepah消息稱，這9人分別是：伊朗總統萊希、伊朗外長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省長拉赫馬特（Malek Rahmat）、伊瑪目阿勒哈謝姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem，暫譯），以及一名飛行員、一名副飛行員、一名機組長、一名安保負責人和一名保鏢。