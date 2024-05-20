伊朗總統直升機硬着陸：伊媒發布疑似機體殘骸第一現場圖片

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）等人5月19日乘直升機往伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）出席水壩落成儀式，豈料回程途中出事，直升機在濃霧中於山區「硬着陸」。



伊朗國家電視台引述伊朗紅新月會負責人庫利萬德（Pirhossein Kolivand）表示，人員正前往萊希總統墜毀的直升機殘骸現場，他指能看到殘骸，並形容情況「不好」。

直升機起飛前及搜救現場畫面：

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美媒20日援引伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，直升機上共載有9人。除伊朗總統萊希外，還包括伊朗外長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省長馬利克・拉赫馬蒂這兩名官員。此外，還有一名伊瑪目，以及5名機組人員和安保人員。此外，美媒還報道說，伊朗伊斯蘭革命衛隊在其新聞網站Sepah消息稱，這9人分別是：伊朗總統萊希、伊朗外長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省長拉赫馬特（Malek Rahmat）、伊瑪目阿勒哈謝姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem，暫譯），以及一名飛行員、一名副飛行員、一名機組長、一名安保負責人和一名保鏢