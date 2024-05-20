伊朗萊希乘Bell 212直升機出事　專家指機型可靠　外媒談零件問題

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日乘坐直升機遇上空難，與8名隨行人員一同罹難。出事直升機型號為美製Bell 212，這款型號早於1960年代尾開始研製、1971年面世，有專家形容此機型可靠、可信賴，認為天氣是出事原因之一，也有外媒指，德黑蘭政府近年因遭受國際制裁，使其難以獲得零件。



路透社5月20日報道，直升機製造商Bell Helicopter (現稱Bell Textron）早於60年代後期研製Bell 212，以作為UH-1的升級版，使用兩台渦輪軸發動機，較原版多出一個，令其擁有更大的承載能力，這款直升機最後於1971年面世，並很快在美國、加拿大獲採用。

直升機起飛前及搜救現場畫面：

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Bell 212可載15人，包括機組人員。目前有使用Bell 212飛行的機構包括日本海岸警衛隊、美國執法機關及消防局、泰國國家警察等。

直升機專家兼前機師比弗（Paul Beaver）向英國天空新聞（Sky News）形容，Bell 212為可靠且可信賴的機型，他指「這是一種用可於石油鑽井平台的民用直升機，也有軍用版本。它是世上使用最廣泛的直升機之一。」

他認為天氣是導致直升機出事的其中原因，包括雲層、大霧和低溫。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）2023年12月7日訪問俄羅斯莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，不在圖中）會晤。（Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via Reuters）

美媒指，伊朗擁有多款直升機，但因德黑蘭政府遭受國際制裁，使其難以獲得零件。其軍用航空機隊的歷史也很大程度上可追溯至1979年伊斯蘭革命之前。

軍事分析師斯圖爾特（Cedric Leighton）認為，天氣與難以取得零件的問題是造成事件的原因。