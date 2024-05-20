伊朗總統罹難｜回顧萊希央視最後專訪：堅決抵抗美國霸權行徑

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已證實在直升機墜毀事故中罹難。2023年2月，萊希首次對華國事訪問，是22年來首次再有伊朗總統訪問中國。他在訪華期間曾接受央視專訪，就中伊關係、西方對伊朗制裁、伊朗沙特復交、伊朗核協議、中伊在「一帶一路」的合作等回答記者王冠提問。以下為採訪節錄：



王冠：萊希總統，在最近的幾次表態當中，我們注意到您把中國稱作「未來合作的最好夥伴」，而且您說中國是伊朗「真誠的戰略伙伴」。為什麼會這麼說？中國在目前伊朗的外交政策當中處於什麼樣的位置？

萊希：我認為亞洲國家可以進行更多更密切的合作，我們同中國傳統友好，兩國都是歷史悠久的文明古國，我們現在既有共同立場，又有共同利益。中伊在反對單邊主義方面看法一致，在保持獨立自主方面也有共同看法。今天的中國是一個獨立自主的大國，伊朗伊斯蘭共和國也追求獨立自主。伊朗的強大是敵人不想要的，同樣，中國的強大也是一些國家不樂意看到的。

我們在亞洲可以很好地合作，既可以開展雙邊合作，也可以通過地區組織合作，比如上海合作組織。中國擁有巨大潛能，伊朗發展潛力也很大。我們越走越近，雙方的合作也日益密切。中國現在可以說是伊朗最重要的經貿夥伴。我這次訪問對加強兩國友好合作具有重要戰略意義。這一點與我們同其他國家的關係不太一樣。我們與很多國家發展關係，但我們同中國的關係是戰略性的，這個戰略性變成了一份全面合作計劃。我這次訪問就是要推動兩國全方位合作，既包括政治經貿合作，也包括科學技術等領域的合作。

2023年2月，萊希首次對華國事訪問，是22年來首次再有伊朗總統訪問中國。他在訪華期間曾接受央視專訪。

王冠：萊希總統，您說到了和中國發展經貿關係，我們注意到在您訪華期間，雙方簽訂了涵蓋很多領域的經貿協議。您覺得這次簽訂的這些協議對提升中伊全面戰略伙伴關係會起到哪些推動作用？這些協議對雙方的企業、對雙方的投資者，對雙方的消費者會帶來哪些實實在在的好處？

萊希：這些協議的第一個作用是展現兩國領導人的合作意志，這對兩國凝聚共識非常重要。此訪給兩國企業家和工商業者傳遞了這樣一個訊息，兩國領導人決心推動雙邊合作。我接觸到的伊中企業界人士都表示，兩國合作潛力巨大，需要重新認識，一起為提升兩國經貿合作水平不懈努力。昨天（2月14日）我們和中國的多個部委簽訂了一系列協議，協議內容涵蓋工業、農業、交通、文化、媒體等各領域的合作。

王冠：萊希總統，剛才您提到了習近平主席對您熱情的接待，其實這是過去半年左右的時間您和習主席第二次面對面的交流，他給您留下了什麼樣的印象？您如何評價他的主張和執政理念？

萊希：首先我要就習近平主席連任中共中央總書記，向他本人和中國人民表示祝賀，這表明他的治國經驗和理念，特別是在政治經濟領域，得到了中國人民的擁護。我在烏茲別克斯坦撒馬爾罕同習主席舉行過會晤。那次會晤我們有過很好的交流。他還邀請我參加全球發展高層對話會，我有機會在會上發表了對金磚合作機制的看法。我認為我們的合作，不管是地區內還是跨地區，不管是雙邊還是多邊，都是卓有成效的。

我們的交流不管是電話還是見面，特別是昨天（2月14日）的見面，我完全能感受到習主席推動兩國關係發展的決心。我認為，我們兩國合作的條件已經具備，我們也有很強的能力。您也知道，伊朗和中國的友好合作可以上溯到上千年前。中伊都是古老文明，兩國很早就通過絲綢之路相連。習近平主席提出的「一帶一路」倡議，我們非常歡迎，還有全球發展倡議、全球安全倡議，再加上「一帶一路」倡議，我們都贊同和支持。我們也努力在落實這些倡議方面同中國密切合作。

2023年2月14日，中國國家主席習近平陪同伊朗總統萊希，出席在中國北京舉行的歡迎儀式。（Reuters）

王冠：剛才您說到了古代絲綢之路，我們都知道中國和伊朗一起參與和締造了那段輝煌的歷史。因為在那條路上不僅有商品的交換，還有文化文明的交融。您覺得中方現在提出的共建「一帶一路」倡議會如何幫助中國、幫助伊朗和幫助整個地區發展？

萊希：現在中國在「一帶一路」眾多沿線國家投資，這肯定會造福沿線國家人民，有利於中國，有利於伊朗。首先，古絲綢之路復活了，以現代化的方式復活，這將對地區經貿合作產生積極影響。我認為，「一帶一路」倡議將為地區乃至世界經貿活動以及其他領域的合作帶來便利，將增加沿線國家的吸引力。我認為這個倡議可以成為上海合作組織的一個目標，也可以為全球發展提供動力，我們一定會積極參與這個合作倡議。

中伊關係／中國-伊朗關係：2023年2月14日，伊朗總統萊希與中國國家主席習近平連同兩國代表在北京開會。（Reuters）

王冠：說到美國的制裁，我們知道即使在疫情最嚴重的時候，美國對伊朗的制裁並沒有放鬆，我們看到報道說一些伊朗的病人甚至是癌症病人都沒有辦法買到一些相關的進口藥。而且伊朗沒有辦法從一些國家進口疫苗，美國還阻撓了伊朗向IMF（國際貨幣基金組織）提出的50億美元的貸款申請。美國制裁，這個概念其實很多人可能都聽過，但是具體到伊朗，具體到每一個伊朗人的生活，總統先生，美國制裁到底意味着什麼？

萊希：美國非法制裁的目的是想對伊朗極限施壓，以換取伊朗在長遠目標上的退讓。制裁是一個施壓工具，就像以前曾對伊朗採用軍事手段，現在換了個叫制裁的工具。這其實也是戰爭，只是手段變了。以前是軍事手段，現在是制裁手段。制裁是非常殘忍的，甚至病人急需的藥品也被列入對伊朗的制裁名單。這其中包括治療蝴蝶病的藥品，一些兒童患這種病，這給患者及其家屬造成了巨大的傷痛。他們也將新冠疫苗列入制裁範圍。

我在紐約首次同聯合國秘書長會見時也提到這一點，他就此向我表示歉意，說他無論如何努力，都無法讓美國取消對伊朗的疫苗制裁。我對聯合國秘書長說，伊朗國內後來成功生產了六種疫苗，其中兩種是跟外國合作，另外四種疫苗是由伊朗國內專家獨立研發的。今天我們從疫苗進口國變成了疫苗出口國，國內70%的民眾都打了疫苗。這裏我要特別對中國國家主席、中國政府和人民表示感謝和讚賞。因為在（2021年）本屆政府上台之初，與中國的合作解決了我們疫苗短缺的燃眉之急。

王冠：總統先生，我們知道美國對伊朗的制裁已經持續了超過四十年，我們算了一下，這期間已經經歷了八任美國總統。我們經常聽到華盛頓政客用的一套說辭就是，美國對伊朗制裁打擊的是伊朗政府，不是伊朗人民，您如何回應這樣的說法?

萊希：您知道，所有國家都知道，制裁傷害的是老百姓。他們聲稱制裁針對的是伊朗政府，但是制裁的苦果要人民吞下。美國想通過制裁報復伊朗人民，因為伊朗人民過去四十四年讓美國嚐到了失敗的苦果。在被迫強加給伊朗的戰爭中，伊朗人民不怕犧牲保家衛國。面對美國的過分要求和霸權行徑，伊朗人民堅決抵抗了四十四年。他們（美國政客）經常說，伊朗政權這半年或那半年、這一年或那一年就要垮台了。

但是現在過去了接近四十多年，說這話的那些人都不在了，有的離開了人世，有的早已下台了，但伊朗伊斯蘭政權還頑強存在，還充滿勃勃生機。美國想通過制裁阻止我們發展，但我們的民族、我們的青年並沒有消沉，也沒有停止發展的步伐。我們的年輕人把制裁變成發展機遇，今天的伊朗在各領域都取得了顯著成就。

圖為剛當選伊朗總統的萊希在2021年6月21日於該國首都德黑蘭出席記者會。他批評美國違反伊朗核協議，歐盟亦沒有履行它的承諾。（Reuters）

王冠：您覺得拜登政府上台之後和特朗普政府對伊朗的制裁政策有沒有實質性的改變？

萊希：美國現任總統宣稱美國上任總統實施了錯誤政策，但我們看到拜登政府在行動上與特朗普政府沒有區別，都尋求對伊朗實施制裁和打壓。他們都是嘴上說想達成協議，但我們看到他們言行不一。伊朗尋求達成好的協議，但他們並不是。他們不僅違背承諾退出伊核協議，甚至還離開談判桌。

伊朗一直沒有離開談判桌，他們卻離開談判桌，並宣稱不通過談判，而是要通過在伊朗街頭製造暴亂達到目的。我們認為美國是嚴重打錯了算盤，一些歐洲國家也同樣打錯了算盤。他們應該認識到，他們對伊朗和伊朗人民的認知完全錯誤。他們認為伊朗人民像一些其他國家的人一樣，能夠通過對他們使用某些手段達到目的，這是大錯特錯。

王冠：的確，2018年5月，某些國家單方面退出伊核協議。說到伊核協議，萊希總統，想請教您的問題是，考慮到當下很多現實因素的制約，您覺得在可預見的未來，伊核協議還有沒有恢復履約的可能？

萊希：要知道，從本屆伊朗政府一上台就尋求談判，並且宣佈準備就恢復伊核協議繼續談判。伊朗核談判代表團也積極參加了談判，重申了伊朗伊斯蘭共和國的立場。歐盟官員也表示，伊朗的訴求是合理的。伊朗也多次重申和強調了自己的訴求。但正如我們所看到的那樣，美國單方面退出了伊核協議，這也遭到國際社會的批評，質疑美國為何單方面退出。國際原子能機構十五次表示，伊朗的核活動沒有任何違規。國際原子能機構的這一表態是在對伊朗核設施不斷進行監督核查的基礎上做出的。國際原子能機構宣佈伊朗沒有尋求發展核武器，只是以和平的目的利用核能。

令人遺憾的是，美國單方面退出了伊核協議，歐洲也沒有履行他們的承諾。儘管如此，我們依然宣佈（願意繼續談判），因為在這個過程中，像中國、俄羅斯等國家依然真誠地希望協議能夠達成。我們也表示，期望達成一個公正合理的協議。如果他們也願意以相互尊重的方式達成一個合理的協議，能夠保障伊朗的應有權利和滿足伊朗的合理訴求，我們認為達成協議並非不可能。但是我們並沒有看到他們在這方面的決心。目前問題出在美國那裏，絕不在伊朗這邊。

沙特伊朗復交：在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），伊朗駐沙特大使館2023年6月6日舉行重新開館儀式。（Reuters）

王冠：萊希總統，說到中東問題的和平和穩定，我們都知道伊朗和沙特是兩個區域內的大國。我們也注意到伊朗和沙特最近進行了幾輪的談判。伊朗的外交部長也說，希望通過這些談判逐步恢復和沙特的外交關係。能不能跟我們透露一下，兩國談判有沒有最新的進展？您對雙方恢復外交關係的前景怎麼看？

萊希：我們與沙特舉行了多輪會談，在伊拉克的斡旋下，我們與所有地區國家都保持着對話。對話是解決紛爭的最佳途徑。我們將繼續保持與沙特的對話，並且也準備繼續進行會談。

王冠：我們知道，經過十幾年的漫長的過程，伊朗終於即將成為上合組織的正式成員。這也是過去幾年伊朗加入的第一個主要的區域性國際組織。伊朗為什麼要尋求加入上合組織？伊朗會給上合組織帶來什麼？

萊希：上海合作組織在整合地區各成員國資源方面做得很好。該組織可以為地區的文化、社會、政治、經貿發展發揮積極的作用。該組織在實現其目標方面是一個成功的組織。一方面其大多數成員國都來自亞洲，另一方面上合組織的宗旨也得到我們的認同，因此我們願意加入上合組織。

伊朗政府感謝尊敬的習主席以及上合組織成員國支持接納伊朗成為正式成員國。我們認為，上合組織可以日益增進各成員國之間的互動，加強地區國家間的聯繫，促進彼此間的交流，特別是在經濟、貿易和生產製造領域的交流與合作。從正式加入上合組織開始，伊朗將努力成為一個積極的成員。我們相信，這種地區合作必將促進地區國家間更加緊密的聯繫。

2023年2月14日，中國國家主席習近平陪同伊朗總統萊希，出席在中國北京舉行的歡迎儀式。（Reuters）

王冠：萊希總統，您多次公開表示支持習近平主席提出的全球安全倡議和全球發展倡議。縱觀歷史，縱觀國際關係發展史，您覺得這兩個中方的倡議對解決全球發展赤字和全球安全困境的價值在哪裏？

萊希：當今世界在各領域正面臨各種不安全因素。在美國和其他一些國家霸權的影響下，世界變得不安全，世界各地在爆發戰爭和流血衝突。任何不安全因素都會影響本國和其他國家的穩定，因而，我們支持習主席提出的全球安全倡議，還有全球發展倡議，主張世界應該不斷向前發展。當提到發展時，應該是全面的發展，不僅僅在經濟方面，而是各領域的全面發展。如果發展不是在公平正義的範疇內實現，這種發展就不能使所有人受益。發展必須基於公正合理，但一些發達國家嘴上說發展，卻對其他國家人民甚至本國人民進行壓迫。中國則是努力讓貧困人口擺脱貧困。

據我訪華的這兩天所了解到的，中國政府始終努力讓所有貧困人口擺脱貧困。這種理念非常值得稱道。一些發達國家一方面將人民掛在嘴邊，結果只有百分之幾的人口享受所謂的發達，也就是極少數的人從發展中獲益。例如，只有2%、3%的人獲益，而不是所有人。而我們所需要的發展是讓所有人獲益。因此我們認為要支持習主席提出的全球安全倡議和全球發展倡議，這些倡議能夠促進全世界的安全和發展，特別是在擁有巨大發展潛力的伊朗所在的地區。