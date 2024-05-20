伊朗總統去世牽動中俄伊？普京即邀大使對話　中俄外長哈薩克會晤

出席上海合作組織外長會議並訪問哈薩克（Kazakhstan）的中共中央政治局委員、外交部長王毅在阿斯塔納（Astana，前稱努爾蘇丹（Nur-Sultan））5月20日就空難回應。此外，俄塔社5月20日稱，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在阿斯塔納會面。



王毅與哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季（Mukhtar Tleuberdi）共同會見記者，期間對伊朗總統和外長不幸罹難深表哀悼。

王毅說，獲悉伊朗官方確認伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在此前發生的直升機事故中不幸遇難，中方對此深感痛惜、深表哀悼，向他們的親屬、伊朗政府和人民表示誠摯慰問。

他稱萊希總統和阿卜杜拉希揚外長爲促進中伊關係發展，推動地區友好合作作出了重要貢獻。

他說事故發生後，中方爲搜救工作提供積極協助。中方願繼續向伊方提供一切必要支持。相信伊朗政府和人民有能力渡過過這一艱難時刻。

2024年5月17日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）抵達哈爾濱，這是他此次對中國進行國事訪問的第二個城市。圖為他5月17日參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕禮並發表講話。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

萊希傳出事 克宮反應迅速

俄羅斯亦在因應空難的影響。俄新社20日報道，俄羅斯外交部副部長表示，莫斯科希望與伊朗達成的所有協議都能執行。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱當有關萊希出事的消息傳出時，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）邀請伊朗駐莫斯科大使進行對話。

普京20日就萊希去世向伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）致哀，並表示他是俄羅斯真正的朋友。