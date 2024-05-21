俄軍稱完全控制烏東部比洛戈里夫卡

俄羅斯軍方表明，已完全控制烏克蘭東部盧甘斯克地區小鎮比洛戈里夫卡（Bilohorivka），並在當地佔據更好的軍事陣地。



路透社報道，俄羅斯國防部星期一（5月20日）在一份聲明中稱，俄軍還在烏克蘭東北部哈爾科夫地區的沃夫昌斯克（Vovchansk）、斯塔里察（Starytsia）和赫利博克（Hlyboke，暫譯）附近與烏軍暫開激烈攻防，稱俄軍擊退了敵軍發起的兩次反攻。

基輔總參謀部則在臉書回應稱：「今天，國防軍在很長一段時間內一直在阻擋敵人的進攻，而敵人正試圖以某種方式在比洛戈里夫卡地區推進。」

本月早些時候，俄軍曾進將雙方接觸線向哈爾科夫州縱深推進，但總統普京稱這是為了建立緩衝區以保護俄邊境地區的人民，同時也表明「目前沒有計劃佔領哈爾科夫」。

烏克蘭局勢：2024年4月26日，在烏克蘭頓內茨克地區，烏克蘭軍人在前線發射一架Leleka偵察無人機。（Reuters）

另據彭博社報道，俄軍還對烏東頓涅茨克州（Donetsk Oblast）一處具有重要戰略意義的城市恰索夫亞爾（Chasiv Yar）加強攻勢，基輔則緊急派兵前往哈爾科夫附近新東北戰線以加強防禦。

烏克蘭軍方利霍維（Dmytro Lykhoviy）說，截至5月19日這一週，包括克拉馬托爾斯克 （Kramatorsk）和哈爾科夫方向在內的所有地區的襲擊均有所加劇。戰爭研究所說，俄軍使用坦克和步兵戰車發動攻擊，成功在恰索夫亞爾附近「略微推進」。

研究所說，莫斯科正在尋求利用哈爾科夫攻勢以及在整個烏東展開的攻勢對基輔造成的「更大的全戰區壓力」。