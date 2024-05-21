拜登指ICC謀逮以總理「令人憤慨」　法國獨排眾議突顯與美分歧大

國際刑事法院（International Criminal Court）檢察官5月20日申請對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、以防長加蘭特（Yoav Gallant）以及哈馬斯領導人發出逮捕令後，法國獨排眾議，稱支持法院有關決定。



法國是少數願意對以色列採取更強硬立場的西方國家之一，包括批評美國早些時候否決聯合國安理會停火協議的決定。

法國外交部在5月20日晚發聲明稱，「對於以色列，將由法院的預審分庭審查檢察官提出的支持其指控的證據後，再決定是否簽發這些逮捕令」。內文稱，「法國支持國際刑事法院及其獨立性，支持在任何情況下打擊有罪不罰現象」。

聲明還稱，法國數月來一直對必須嚴格遵守國際人道主義法發出警告，「尤其是在加沙地帶，那裡的平民傷亡人數之多令人無法接受，人道主義援助也缺乏」。

國際刑事法院檢察官申請對以色列總理內塔尼亞胡和防長加蘭特以及哈馬斯領導人發出逮捕令後，法國脫離其西方盟友立場，表示支持該法院有關決定。

法方聲明標誌着法國及其西方盟友（尤其是美國）的立場發生重大分歧。美國總統拜登（Joe Biden）此前稱，逮捕令的決定「令人憤慨」。法國是少數願意對以色列採取更強硬立場的西方國家之一，包括批評美國早些時候否決聯合國安理會停火協議的決定。

圖為2023年10月28日以色列總理本內塔尼亞胡和國防部長加蘭特於在以色列特拉維夫的軍事基地舉行的新聞發布會上。（Reuters）

其他盟友回應

在歐洲方面，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）發言人星期一說，ICC檢察官申請內坦亞胡的逮捕令「令人遺憾」。

他的發言人說：「這一行動對於暫停戰鬥、解救人質或提供人道援助根本無濟於事。」他也指ICC對以色列不具有管轄權。

德國和意大利也認為，ICC檢察官申請逮捕以色列領導人「不可接受」。

德國外交部說，ICC以涉嫌戰爭罪名同時申請逮捕以色列和哈馬斯的領導人，造成以哈「對等的錯誤印象」。

意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）說：「將一個由人民合法選舉產生的民主國家政府，與導致中東正在導致一切[戰火]的恐怖組織相提並論，是不可接受的。」

美國和以色列都不是ICC的成員。ICC成立於2002年，為審理最嚴重罪行的終審法院。