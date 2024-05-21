與中國達成「君子協定」　菲律賓國會找杜特爾特政府麻煩

據《菲律賓每日問詢者報》（Philippine Daily Inquirer）當地時間5月20日報道，菲律賓國會眾議院當天就杜特爾特政府與中國達成「君子協定」展開調查，並舉行聽證會。



本文獲《觀察者網 》授權轉載 作者：熊超然



《菲律賓星報》援引菲眾院國防委員會副主席勞爾·圖帕斯（Raul Tupas）的說法稱，在杜特爾特政府期間處理安全事務的三名受邀關鍵官員中，僅前執行部長薩爾瓦多·梅迪亞爾德亞（Salvador Medialdea）派出代表並提交了正式的缺席解釋信，而前國防部長德爾芬·洛倫扎納（Delfin Lorenzana）和前國家安全顧問赫莫基內斯·埃斯佩倫（Hermogenes Esperon）均未出席，也未提交解釋信。

菲律賓GMA新聞網報道稱，菲律賓司法部官員當天在聽證會上強調，了解菲律賓和中國之間「君子協定」實際內容的重要性，因為根據國際法，這種協定是有可能被允許的。

這名名叫弗雷蒂·甘瓊（Fretti Ganchoon）的官員解釋稱，根據國際法，當兩個國家的兩名授權官員表示他們已經簽訂了一項協議，那麼該協議的約束效力就已經生效。

「『君子協定』可以存在於國際法中，這被稱為『口頭條約』。通常是以口頭協議的形式，『口頭條約』是國際法所允許的。」她表示，「君子協定」無需任何手續，這意味着可以在沒有證人或沒有書面形式的情況下簽署，然而她又聲稱：「但它是否合法取決於內容，這就是為什麼我們需要知道這項協定的實際內容。」

不過，菲律賓海岸警衛隊對於國會眾議院針對「君子協定」的調查持不同立場。菲律賓海岸警衛隊司令羅尼·加文（Ronnie Gavan）呼籲國會議員停止聽證會，因為這可能會導致菲律賓人之間的分裂。

「如果我們的人民分裂，我們就無法盡最大的努力前進。我們呼籲盡快結束這次聽證會，因為這有可能分裂人民，也可能讓我們在實地感到困惑。」加文說道。

對於中菲之間包括仁愛礁問題在內的涉海爭議，中方始終致力於通過對話協商予以管控。但近來，菲方官員不斷否認與中方達成的有關中國仁愛礁運補的「君子協定」、內部諒解和「新模式」。

5月7日，彭博社披露了一段獲取的通話錄音記錄，「打臉」菲方。這段通話記錄據稱發生於今年1月3日，展示了中菲雙方今年圍繞仁愛礁菲方坐灘船隻運補展開磋商的過程。通話中，菲武裝部隊西部軍區司令阿爾貝托·卡洛斯（Alberto Carlos）同意以一種「新模式」處理菲方對坐灘軍艦的補給活動。

圖為菲律賓教會耶穌基督的王國創辦人Apollo Carreon Quiboloy在2021年10月8日發布的相片，顯示他與總統杜特爾特共進晚餐。（Facebook@ApolloQuiboloy）

卡洛斯在通話中告訴中方官員，菲方同意中方提出的建議，且菲律賓國安顧問阿尼奧、防長特奧多羅和菲武裝部隊總參謀長布勞納都對這一方案表示認可。

觀察者網注意到，在上述報道發布後，菲方再次「抵死不認」，菲律賓外交部、軍方官員紛紛發布聲明予以否認，甚至聲稱有關通話錄音為「虛假、偽造」。值得一提的是，錄音中的主人公之一、菲部隊西部軍區司令部司令卡洛斯則一直處於失聯狀態。據彭博社報道，卡洛斯的手機「無人接聽，似乎處於關機狀態」，菲軍方則於7日回應說，卡洛斯已經申請休假。

自菲律賓現任總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.，又譯馬科斯）上台後，菲律賓在南海地區不斷對中國做出挑釁舉動，甚至勾連域外勢力。近來，菲律賓外交部和國安顧問阿尼奧、防長特奧多羅等官員分別發表聲明，否認中菲之間就仁愛礁問題曾達成包括「新模式」在內的任何協議。

據微信公眾號「中國駐菲律賓大使館」5月4日消息，我駐菲律賓使館發言人指出，中方始終堅持通過對話協商妥善管控中菲海上分歧，並為此作出了不懈努力，「君子協定」即是這種努力的具體成果。

發言人介紹說，2023年7月5日，黃溪連大使在菲國防部會見特奧多羅防長時，就中菲兩軍關係、海上問題等交換了意見，並通報了「君子協定」有關情況。

今年初，中方與菲西部軍區經過反覆商談，達成了仁愛礁管控「新模式」。菲西部軍區反覆確認，「新模式」獲得菲方指揮鏈所有關鍵人物批准，包括防長、國安顧問在內。中方對上述溝通商談過程有詳細完整記錄。在雙方都大體遵守「新模式」的情況下，今年2月2日菲方順利完成一次運補作業，菲軍發言人當日在社交媒體上發佈了相關消息。

「我想強調的是，上述諒解和共識旨在管控分歧、避免衝突、建立互信，維護仁愛礁海域的和平穩定。」我外交部發言人林劍5月7日同樣表示，菲方的有關言論否認不了中菲曾達成「君子協定」、內部諒解和「新模式」的客觀事實。中方敦促菲方遵守國際交往基本準則，尊重事實，信守承諾，停止侵權挑釁，切實回到通過對話協商同中方妥處分歧的正確軌道。