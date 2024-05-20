菲律賓華裔女市長捲詐騙案　總統稱須調查　議員質疑「中國間諜」

菲律賓打拉省班班（Bamban）35歲華裔女市長郭華萍（Alice Guo）被指控與網絡詐騙集團有關，據英媒5月18日報道，她在5月較早前舉行的參議院聽證會上遭質詢其背景，有議員懷疑她是「中國間諜」。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）質疑郭華萍如何當選，認為她須接受調查。



英國廣播公司（BBC）20日報道，菲律賓執法部門2023年3月在班班市搜查一個偽裝成境外賭博場所的詐騙中心，救出近700名工人，包括202名中國人及數十名外國人，之後有人發現詐騙中心所在的土地，有一半為郭華萍擁有，且位置就在她辦公室後面。郭華萍則表示，早在當選市長2年前已經賣出物業。

郭華萍也被發現名下擁有名車和直升機，她同樣指已在很久前賣出。

菲律賓華裔女市長郭華萍（Alice Guo）遭指控與網絡詐騙集團有關，更遭議員質疑她的背景（競選宣傳品）

在5月較早前的參議院聽證會上，議員質疑郭華萍背景，郭華萍稱自己在住所裏出生，不是醫院或診所，承認到17歲才登記出世紙，又指自己過去是在家學習（home schooling），此引來議員質疑她的國籍，甚至懷疑她是「中國間諜」。

郭華萍重申自己是菲律賓公民，她過去在2022年競選時曾談到自己母親是菲律賓人，父親是華人。

據菲律賓商報指，當地總檢察官格瓦拉（Menardo Guevarra）稱，檢察署正在收集郭華萍案件的相關信息，她因涉嫌與網絡博彩中心有關而受查，其菲律賓公民身份也在調查中。

總統小馬可斯16日也質疑郭華萍是如何當選，稱「我認識所有來自打拉的政客，沒人認識她」，他稱郭華萍須接受調查。