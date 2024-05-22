挪威愛爾蘭西班牙承認巴勒斯坦國　以色列召回駐挪愛大使

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）5月22日宣布，該國承認巴勒斯坦為獨立國家。以色列宣布召回駐挪威及愛爾蘭大使。



以色列外長卡茨（Israel Katz）稱他正在向愛爾蘭和挪威發出明確的訊息，以色列不會就此罷休。他說如果西班牙都這麼做，亦會獲得相同待遇。

挪威首相斯特勒說：「我們必須維持為以色列人和巴勒斯坦人提供政治解決方案的唯一選擇：兩個國家在和平與安全中毗鄰共處。」

他稱，對於在這場曠日持久的殘酷衝突中節節敗退的溫和派力量，承認巴勒斯坦是支持是一種手段。這也是用來向其他國家發出強烈訊息，呼籲他們效法挪威以及一些歐洲國家，承認巴勒斯坦國。

斯特勒說，「這最終可能使恢復實現兩國解決方案的進程成為可能，並為其注入新的動力。」

他稱：「加沙持續戰爭充分證明，實現和平與穩定必須以解決巴勒斯坦問題為基礎，我們相信兩國方案符合以色列的最佳利益。」

2024年2月17日， 西班牙巴塞隆拿有支持巴勒斯坦人的集會，參加者揮動巴勒斯坦旗幟，要求加沙立即停火。（Reuters）

路透社5月21日引述知情人士報道，愛爾蘭政府計劃22日宣布正式承認巴勒斯坦的國家地位。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）22日稱稱，該國將承認巴勒斯坦。他有信心將有多國家加入他們的行列，採取這個行動。他說預計未來數週內行動。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）亦已公布該國決定承認巴勒斯坦。

2023年5月12日，美國總統拜登（不在圖中）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室會見西班牙首相桑切斯。（Reuters）

愛爾蘭廣播電視局新聞網站5月8日晚報道，愛爾蘭與西班牙、斯洛文尼亞（Slovenia）及馬爾他（Malta）等國之間加強聯繫，以共同承認巴勒斯坦的國家地位。

根據報道，這些國家在等待聯合國大會於5月10日舉行的投票，表決結果可能促成巴勒斯坦獲得承認，有資格成為聯合國正式成員國。

以色列曾說，上述四國的計劃這麼做是「給恐怖主義的獎賞」，將降低透過談判解決加沙衝突的機會。

自1988年以來，193個聯合國成員國中有139國承認巴勒斯坦為一個國家。在歐盟成員國中，8國承認巴勒斯坦為國家，最近一個為2014年的瑞典。